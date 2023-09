Antiguo delincuente y drogadicto, Mick Fleming, de 57 años, se hizo pastor protestante tras un largo y difícil proceso de conversión. Fundó "Church on the Street" en Burnley, al norte de Manchester, que ayuda a personas necesitadas y adictas a las drogas. Aleteia se reunió con él.

Mick Fleming, pastor protestante y fundador de «Church on the Street», estuvo este verano en París para promocionar su autobiografía «Redención: del trato a la vida real». Aleteia Francia se reunió con el hombre alto y larguirucho de las gafas de sol para conocer su historia. Mick Fleming tiene unos hombros anchos que no parece saber dónde poner, un vigoroso apretón de manos y una voz ronca, casi rota.

Ahora, a sus 57 años, pone toda su energía en llevar ayuda y consuelo a los heridos de la vida. Personas sin hogar, drogadictos, depresivos, alcohólicos y, a veces, todo lo anterior. Está decidido a ayudarles porque él fue uno de ellos durante mucho tiempo.

Mick Fleming nació en 1966 en el seno de una familia de clase trabajadora de Burnley, al norte de Manchester, de tradición católica. Se describe a sí mismo como un niño feliz y sin historia. Hasta el trauma indescriptible de ser violado en la calle de camino al colegio, con solo 10 años. El shock fue tan grande», cuenta a Aleteia, «que de repente empecé a ver en blanco y negro».

Opté por la rabia, por una mala vida deliberada. Mi corazón era duro, frío. Pequé contra los diez mandamientos, contra los diez, uno por uno».

Mientras caminaba hacia casa, tambaleándose de miedo y aún aturdido por lo que acababa de vivir, el pequeño no tuvo ocasión de hablar de ello con sus padres: su hermana mayor, de 20 años, acababa de morir repentinamente de un ataque al corazón. «Todo cambió en una fracción de segundo, el niño que yo era murió durante ese periodo», recuerda Mick Fleming.

«Fui a la habitación de mamá a por un medicamento. Me tragué la pastilla entera y me tumbé en la cama. Sentí que me invadían un calor y un bienestar, era como si me sintiera aliviado». Era el principio de un descenso a los infiernos: la droga le acompañaría durante años. «Ese fue el comienzo de mi adicción a las sustancias.

El trauma de la violación

Nada quedaba del hombrecillo feliz: la ira y el odio se abrieron paso, infiltrándose en el alma inocente y destruyendo todo a su paso. «El odio se convirtió en mi compañero», dice Mick Fleming. «Opté por la rabia, por una vida deliberadamente malvada». La violencia, el alcohol y las drogas salpicaban su vida cotidiana. Convertido en traficante de drogas, llevaba machetes y armas de fuego en la chaqueta, el maletero y la guantera.

En varias ocasiones se libró de verse envuelto en tiroteos, salvando siempre el pellejo en el último momento. «Me gustaría poder decir que fue otra persona la que hizo todo eso. Pero no fue así, fui yo. He hecho daño a mucha gente por dinero. Y a mí me esperaba el mismo destino. Mi corazón era duro, frío. Pequé contra los diez mandamientos, contra los diez, uno por uno.

Estaba en paz, porque por fin era libre, no solo de mi pecado, sino también del suyo, de lo que me había hecho.

En 2009, con unos cuarenta años, intentó quitarse la vida apuntándose con una pistola bajo la barbilla. Al apretar el gatillo, el arma no se disparó. «¿Dios existe realmente?», se preguntó. Pocos días después, ingresó en el hospital psiquiátrico de Burnley y comenzó su arduo camino hacia la recuperación.

Mick relata cómo el diablo dominaba su vida y su comportamiento, llegando incluso a someterse a un fuerte exorcismo. Poco a poco, a través de una serie de encuentros, Mick se convirtió. Durante su época universitaria, unos años después de salir del hospital, conoció a un pastor protestante. Un día le dijo:

‘Mick, Jesús murió en la Cruz especialmente por ti’. Me derrumbé. Fue algo tan personal. Nada ha vuelto a ser lo mismo desde aquel momento. Aquella declaración me cambió profundamente, ése fue el milagro».

Lo que yo no puedo hacer, Dios sí

En sus primeros años de sobriedad, Mick Fleming se encontró por casualidad con su violador en un McDonald’s. Le reconoció inmediatamente y quedó en verse con él al día siguiente. Sus intenciones eran claras. «Ya había planeado cómo iba a matarlo. Me había llevado dos cuchillos para degollarlo delante de todos». Sin embargo, al día siguiente, al sentarse de nuevo frente al hombre harapiento y con el aliento a alcohol, Mick fue incapaz de asestarle el golpe fatal.

«Solo no podía perdonarle, no tenía ni el valor ni la fuerza. Pero con la ayuda de Dios, pude. Ya no le odiaba. Estaba en paz, porque por fin me había liberado, no solo de mi pecado, sino también del suyo, de lo que me había hecho. Toda la rabia, la venganza y el resentimiento que llevaba dentro habían desaparecido. Nunca le dije quién era ni lo que me había hecho».

En 2019, Mick Fleming se convirtió en pastor protestante. Pocos meses después, la pandemia de Covid19 le impulsó a fundar la organización benéfica Church on the Street tras ver cómo la miseria y el aislamiento asolaban los barrios desfavorecidos de Burnley.

«Entrega tu corazón a Dios. Ve donde te llame. No escuches lo que dice la gente: si te dicen ‘es imposible’, y crees que Dios te quiere aquí, aguanta».

Enrevista a Mick Fleming

La entrevista fue realizada en inglés y el video puede consultarse aquí: