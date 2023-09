La beatificación de la familia Ulma tendrá lugar este domingo 10 de septiembre. Entre los candidatos al altar se encuentra su hijo no nacido. ¿Puede la Iglesia beatificarlos?

Los principios teológicos del bautismo de sangre y del bautismo de deseo, así como la constitución dogmática conciliar, son recordados por el padre Tadeusz Praśkiewicz OCD, relator de la Congregación para las Causas de los Santos en Roma, en el contexto de la cuestión relativa al anuncio de la beatificación de los hijos no nacidos de Victoria y Józef Ulma. La pareja y sus siete hijos serán beatificados el 10 de septiembre en Markowa, en la región de Podkarpacie. Toda la familia fue ejecutada el 24 de marzo de 1944 por los alemanes por esconder judíos.

Dios no está atado

En el momento de su ejecución, Victoria Ulma se encontraba en avanzado estado de gestación y su hijo menor, que empezó a nacer en las circunstancias del asesinato, no había sido bautizado. Como señala el padre Prazkiewicz en la página web de Vida Religiosa, «en algunos círculos se han planteado preguntas sobre cómo un niño no bautizado puede ser beatificado junto con sus padres y hermanos, ya que, según siglos de enseñanza de la Iglesia, los no bautizados no pueden recibir la Visión Beatífica».

El carmelita descalzo afirma que ya Santo Tomás de Aquino, en su «Summa teológica», afirmaba, entre otras cosas, que «Dios no vinculó su poder a los sacramentos, de modo que sin los sacramentos no puede conceder el efecto de los sacramentos» (S. Th. III, q. 64, a. 7; cf. III, q. 64, a. 3; III, q. 66, a. 6; III, q. 68, a. 2). Según el teólogo e historiador de la Orden Carmelita, esta verdad se expresa en términos ligeramente diferentes en el Catecismo de la Iglesia Católica: «Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero Él mismo no está vinculado por sus sacramentos» (n. 1257).

Según el carmelita, los principios del bautismo de sangre y del bautismo de deseo desarrollados en teología son muy adecuados para aclarar la duda.

Deseo, sangre y gracia

«Con respecto al bautismo de deseo, podemos estar seguros al cien por cien de que los Venerables Padres deseaban ciertamente que su hijo menor fuera bautizado, al igual que habían bautizado a niños nacidos antes, pero no pudieron hacer lo que deseaban, porque antes de que el niño naciera tuvieron muerte de mártires. Por otra parte, en cuanto al bautismo de sangre, podemos estar convencidos de que el hijo más pequeño de los Ulma fue sumergido en él, al igual que en el caso de los Santos Jóvenes de Belén, que no recibieron el sacramento del bautismo, pero que son venerados en la liturgia de la Iglesia y nadie pone en duda que gozan de una visión de felicidad», añade.

El Relator de la Congregación para las Causas de los Santos en Roma cita también la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la universalidad de la salvación. En particular, cita la constitución dogmática del Concilio «Lumen Gentium» (n. 16) sobre el hecho de que la gracia salvífica de Cristo se extiende a todos, incluidos los adultos no cristianos que, al no conocer el Evangelio de Cristo y la Iglesia por causas ajenas a su voluntad, pero viviendo honestamente, pueden alcanzar la salvación eterna.

«Razón de más para reconocer que esta verdad se verifica en relación con el niño inocente. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica ya no contiene la doctrina del abismo (limbus puerorum), y las declaraciones de organismos teológicos serios sobre la suerte de los niños no bautizados fallecidos o condenados a muerte (también por aborto), como el Consejo Científico de la Conferencia Episcopal Polaca (Varsovia, 20 de marzo de 2002), y sobre todo la Comisión Teológica Internacional (conclusiones 19 de enero de 2007. aprobadas por Benedicto XVI), inspirándose en el ‘depositum fidei’, están impregnados de la esperanza de su salvación, después de todo, en el espíritu de la antropología bíblica, debe reconocerse la superioridad de la naturaleza redimida por Cristo sobre la naturaleza asociada al pecado de Adán (cf. Rm 5, 20-21), y no debe limitarse la universalidad de la voluntad salvífica de Dios y la universalidad de la redención realizada por Cristo en su pasión, muerte y resurrección», explica el religioso.

La vida comienza en la concepción

Según el padre Praśkiewicz, al incluir a la hija menor de los Ulma en la beatificación junto a sus padres y hermanos, la Iglesia confirma la enseñanza de que la vida humana comienza en la concepción y condena así el aborto, es decir, el asesinato de niños en el periodo prenatal.

«La exclusión del hijo menor de los Ulma de la beatificación podría dar a entender erróneamente que para la Iglesia la vida humana solo cuenta a partir de su nacimiento, lo que tendría un impacto muy negativo en su enseñanza sobre el aborto y podría implicar la aquiescencia de la Iglesia con este terrible pecado del infanticidio», concluye.

El 10 de septiembre tendrá lugar en Markowa la beatificación de la familia Ulma: el matrimonio formado por Jozef y Wiktoria y sus siete hijos. Junto con el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, concelebrarán la misa cerca de 700 sacerdotes y más de 60 obispos polacos y extranjeros. Es probable que asistan a las celebraciones unos 20 mil fieles.