Razones por las que necesitas un amigo espiritual

Las amistades pueden llevarnos hacia Dios, pero también pueden alejarnos de Él. Conviene preguntarse: ¿a dónde me llevan mis relaciones?

El abismo y el puente

«Cruzaré los dedos para que salga bien» y «Rezaré por ti». Esta es una de las muchas situaciones en las que se va tomando cada vez más conciencia de que la unión con alguien en el plano espiritual puede ser un puente sobre los abismos creados por nuestras diferencias.

Al fin y al cabo, podemos diferir en muchas otras cuestiones, pero si confiamos en el mismo Dios, nuestra relación tendrá una dimensión completamente distinta.

Al igual que María e Isabel

Son impresionante los ejemplos de amistad, especialmente entre mujeres, que aparecen en las Escrituras. El primero es la relación entre María e Isabel. ¡Qué vínculo tan estrecho! Al leer cómo María fue «de prisa» a ver a su prima después de la anunciación (cf. Lc 1,39). Era como si tuviera que hablarle inmediatamente. ¿No es así como suelen actuar las amigas?

Un sólido puente espiritual las unía. María sabía bien que acudiendo presurosa a Isabel no solo podría dar rienda suelta a sus palabras. Ciertamente sentía que recibiría algo más de su amiga, a saber, la plena comprensión.

¿Podría recibirla también si no hubiera unidad de espíritu entre ellas? Si Isabel no creía en Dios, ¿podría haber compartido la alegría y la preocupación genuinas de María?

Como Ruth y Noemi

Hay otro par de mujeres bíblicas cuya amistad cautiva: Rut y Noemí. Su vínculo es inusual, ya que se trata de una nuera y una suegra. Dos mujeres que, ante la tragedia de la vida, tienen que emprender un viaje en el que redescubren su relación y, sobre todo, su relación con Dios.

Da la sensación de que se necesitaban mucho la una a la otra en este viaje. Paso a paso, fueron tendiendo los lazos del puente de la comprensión mutua. Y el Señor las unió.

¿Cómo habrían acabado las vidas de estas dos mujeres si sus caminos se hubieran separado? ¿Habría tenido Rut, sin su amistad con Noemi en la tierra pagana de Moab, la oportunidad de experimentar la enormidad de una bendición como la que se derramó sobre ella al volver a entrar en Belén? La respuesta es obvia.

Unidos por el espíritu

Las mujeres estamos hechas para las relaciones. Nos necesitamos. Necesitamos a otra mujer que sea capaz de sentir lo mismo, que nos escuche, nos apoye y simplemente esté cerca de nosotras para lo bueno y para lo malo.

Sin embargo, las amistades pueden llevarnos hacia Dios, pero también pueden alejarnos de Él. A veces merece la pena hacer una reflexión: hacia dónde me lleva una relación.

¿Me enriquece, me amonesta, me apoya, o me frena espiritualmente, afirmando solo el «aquí y ahora» mundano? ¿Dirige mis ojos hacia Dios o me distrae de Él?

«Por tanto, os amonesto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que viváis en armonía y que no haya cisma entre vosotros; que seáis de un mismo espíritu y de un mismo sentir» (1 Cor 1,10).

A veces el acuerdo y la ausencia de cisma no son suficientes. Hay momentos en los que necesitamos un amigo de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento. Uno que nos levante los pulgares, sino que nos rodee de oración. Una amiga espiritual que me comprenda hasta la médula.

Como Isabel a María y como Noemi a Ruth.