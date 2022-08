5 habilidades de citas para hacer nuevas amigas entre mamás

La maternidad es una espléndida y enriquecedora etapa de la vida. ¡No olvides estas estrategias para conocer a gente nueva!

Una cosa que me sorprende una y otra vez como adulto es la cantidad de veces que tengo que hacer nuevas amigas. ¡Simplemente no esperaba que surgiera tan a menudo! Pero con las mudanzas, los círculos de amigos que cambian, las nuevas amigas que se alejan y el flujo y reflujo natural de la vida, descubro que tengo que usar mis habilidades para hacer amigas con bastante regularidad.

Una parte de la vida que hace que la amistad sea más un desafío es la crianza de los hijos. Hacer buenas amigas suele ser mucho más difícil como madre. Encontrar el tiempo para interactuar con otras personas de manera informal puede parecer insuperable.

Pero las mamás necesitan amigas tanto como cualquier otra persona, por lo que es importante seguir encontrando amigos a pesar de las dificultades que implica. Una forma de abordar el desafío es tratar de encontrar amigas madres con quien tener encuentros, utilizando algunos consejos que pude haber aprendido cuando era soltera. ¿Por qué no aplicar estas estrategias de citas para construir nuevas amistades?

1 PRUEBA PRIMERAS CITAS CORTAS Y DULCES.

Invita a una mamá que no conoces a tomar café o té. Llegad a conoceros (no solo acerca de los hijos de cada una). Habla durante una hora y luego vete a casa. De esa manera, no será abrumador para ninguna de los dos y no estaréis atrapadas en una larga conversación sin final a la vista.

2 MANTENTE ACTIVa.

Ve a citas con amigas en las que hagan algo juntas. Dar un paseo, jugar a los bolos. Encuentra una mamá que pueda ser tu compañera de responsabilidad en el ejercicio y planifique un ejercicio juntas una vez a la semana. A menudo es más fácil conocer a alguien cuando puedes hacer una actividad con ellas.

3 CONFIGURAR FECHAS DE GRUPO.

Reúne a algunas mamás para un evento grupal. Ya sea salir a tomar un trago y un postre, o tener una noche de manualidades en la casa de alguien, esto te permite conocer a diferentes mujeres en un ambiente relajado y sin niños. Cuando organices un evento como este, trata de encontrar un papá que esté dispuesto a cuidar más que solo a sus hijos, para que cualquier mamá del grupo que necesite ayuda con el cuidado de los niños pueda asistir.

4 USA LA TECNOLOGÍA PARA HACERTE AMIGa DE MAMÁS DE ALTO RIESGO O EN CUARENTENA

¿Tú o una mamá que conoces están pasando desapercibidas debido al Covid-19? No dejes que eso te impida conocerse. Intenta conectarte por Whatsapp, Facebook Messenger, la aplicación de mensajes de video Marco Polo, enviar mensajes de texto o cualquier cosa que le permita enviar pequeños mensajes o imágenes para mantenerse en contacto. Ese es el beneficio de las relaciones con las madres; puede facilitar las amistades uniéndoos a vuestros hijos. Enviar una pequeña actualización y registrarse y obtener una respuesta podría convertirse en un salvavidas mientras alguna mamá está aislada.

5 AUMENTA GRADUALMENTE Lo QUE COMPARTES.

Al igual que en las citas, puede que no sea prudente compartir todas las partes difíciles de tu vida por adelantado. Sin embargo, debe comenzar a generar confianza y ser vulnerable en algún momento. Disponte a compartir las partes más difíciles de tu vida de forma lenta pero segura, y cuando lo hagas, evita chismear sobre otras personas. No necesitas derribar a alguien más para cimentar una amistad.

Tener un sistema de apoyo es vital cuando se trata de su cordura. Haz el esfuerzo que se necesita para buscar la amistad con otras mamás. Tú y todos los que te rodean se beneficiarán cuando tengas mujeres que te apoyen. Santa Gianna Beretta Molla, una madre ocupada que ahora es santa, ¡ruega por nosotros!