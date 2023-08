Celebran Misa por las víctimas de desaparición en Jalisco

Este domingo, el cardenal Jose Francisco Robles -arzobispo de Guadalajara- presidió una misa por las víctimas de desaparición forzada en el Santuario de los Mártires, en Guadalajara, Jalisco.

En la eucaristía participaron colectivos de búsqueda de desaparecidos, madres y familiares de personas desaparecidas y fieles de la arquidiócesis que se unieron a las intenciones del cese a la violencia y la desaparición forzada.

Durante la homilía, el cardenal Robles reconoció la labor de tantas madres buscadoras que incansablemente se manifiestan, buscan a sus hijos y exigen su aparición a las autoridades.

“A ustedes, familiares de estas personas injustamente desaparecidas, quiero felicitarles y animarles a que mantengan viva en nosotros la conciencia de estas personas que les faltan y que nos faltan. No podemos conformarnos y decir “desaparecidos”. Es decir, ya no aparecen en el mapa de la humanidad, ya no cuentan”.