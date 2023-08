El mundialmente famoso futbolista Cristiano Ronaldo se persignó tras marcar un gol en un país donde el cristianismo es una pequeña minoría perseguida

Cristiano Ronaldo es un futbolista portugués de fama mundial que ha ganado decenas de premios y trofeos a lo largo de sus 31 años de carrera. Ha jugado en clubes de Portugal, Inglaterra, España e Italia.

A principios de este año fichó por el Al-Nassr, club de Arabia Saudí. En su último partido, en las semifinales de la Copa de Campeones de Clubes Árabes, el jugador marcó el gol que dio al club el ascenso a la fase final de este equivalente árabe de la Liga de Campeones.

Tras marcar el gol, el portugués se persignó. No es una sorpresa en sí, porque se declara creyente y ha compartido su fe más de una ocasión. No tendría nada de espectacular si no fuera porque lo hizo en Irak. El club saudí Al-Nassr, en el que juega, se enfrentaba al iraquí Al Shorta.

Según Open Doors, una organización que se ocupa de la persecución religiosa, Irak ocupa el puesto 18 en la lista de países que persiguen a los cristianos. Aunque la visita del Papa al país en 2021 fue un acontecimiento positivo con efectos duraderos, los problemas continúan.

Además, Arabia Saudí, donde juega Ronaldo, ocupa el puesto 13 de esa lista.