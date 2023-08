¿Por qué desconfiar de quien parece excesivamente perfecto?

Somos responsables de todo lo que alimentamos en nosotros. Pero esto no quita la responsabilidad afectiva de algunas personas que, independientemente de lo que puedan provocar en nosotros, siguen alimentando su propia vanidad, su ego, su inmediatez

El sujeto llega a tu vida, promete mundos y profundidades. Se dibuja a sí mismo de la manera más hermosa. Siembra en ti expectativas inconmensurables. Parece tan real que te lo crees.

Al principio, eres un poco así, después de todo, tu vida avanza, se organiza y estás bien. Sin embargo, hay una gran carencia dentro de ti, un deseo de creer que esto es real, un deseo de aprovechar esta oportunidad… Entonces incluso te resistes, pero luego cedes.

¡El tipo entra, hace un lío! Desorganiza todos tus sentimientos, precisamente porque despierta en ti sensaciones que ni siquiera creías poder volver a sentir. Es una gran química, un beso sublime, una compañía increíble, y nunca te has sentido tan desorganizado, nunca te has visto tan diferente y feliz al mismo tiempo.

De repente, el chico gira la llave. Un día estaba loco por ti, al siguiente, desaparece, se vuelve monosilábico. Esta persona contraargumenta de tal manera que te hace pensar que algo anda mal contigo.

Personas sin responsabilidad emocional, que te plantan lo que no van a ver florecer, tienden a discutir o polemizar, a posicionarse como si fueras una persona completamente ajena y perdida. Eso hace que no entiendas lo que está pasando. La gente así usa todo tipo de formas para malinterpretar lo que estás sintiendo, como si dijera: «lo que sientes es tu problema, yo no tuve parte en nada de eso, no es mi culpa que seas demasiado intenso».

Eso puede sonar en tu cabeza como un: «Me equivoco por haberme enamorado de ti». Es lógico que seamos responsables de todo lo que alimentamos en las personas, pero absolutamente nada quita la responsabilidad afectiva de algunas personas que, independientemente de lo que puedan provocar en nosotros, se quedan con un mecanismo de alimentar su propia vanidad, su ego, de pensar en la inmediatez, de querer disfrutar del momento y decir lo que se nos ocurra sin importarnos cómo resonará en nosotros.

Características

A las personas sin responsabilidad afectiva no les importa nuestra historia, de dónde venimos, lo que tuvimos que enfrentar para reconstruirnos nuevamente.

La mayoría de las personas sin responsabilidad afectiva y emocional carecen de empatía. Usualmente llamamos a esto una desviación de carácter. Esto lo observamos especialmente en los perfiles narcisistas, en los que el “modus operandi” del sujeto a actuar ya es así.

Para no relacionarte con alguien así, ten cuidado con las personas que parecen demasiado perfectas o que siempre tienen una justificación para todo.

En la necesidad solemos abrazar lo poco que el otro nos ofrece. Y la carencia puede llevarte a apostar todas tus fichas en alguien sin responsabilidad emocional, lo que posiblemente hará que todo tu proceso de reconstrucción se desmorone.

Ten cuidado

¡Ten cuidado! Ámate tanto, hasta el punto de rechazar todo lo que no sea amor, de hecho. Ora a Dios, y pídele siempre que se haga Su voluntad, aunque eso signifique sacar a alguien de su vida.

No tengas miedo del «no» de Dios y de todo lo que tiene reservado para ti.

Sus sueños para tu vida trascienden cualquier tipo de relaciones y necesidades como las mencionadas anteriormente.

Entrega tu corazón a Dios. Confía y espera en Él.