Cómo ser una persona que viva sin miedo a morir

Llegas a cierta edad en donde comienzan las dudas, quizá también los miedos y más cuando comienzan a morir personas cercanas a ti...

A menudo pasa que mientras más grandes nos vamos haciendo en edad, más miedos vamos teniendo, sobre todo porque sentimos que nos enfrentamos a una realidad inminente que es el fin de nuestros días.

Este sentir se agudiza aún más cuando en nuestro círculo cercano comienzan a morir nuestros parientes o amigos y no sabemos cómo manejarlo, pues sentimos que podemos ser nosotros la siguiente persona en morir.

Aleteia consultó con la Tanatóloga Claire Flores acerca del tema y esto fue lo que nos compartió.

«Esto puede ser un sentimiento normal, hasta cierto punto, pero si no se consulta con un experto a tiempo pudiera llegar a convertirse en un padecimiento llamado tanatofobia, que es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte, o al proceso de morir».

Causas del padecimiento y cómo detectarlo

La causa más común que puede desencadenar esta fobia es la existencia de traumas –especialmente ocurridos durante la infancia– relacionados a la muerte de alguna persona cercana, pérdida para la cual el individuo no se encontraba preparado. También puede ser causado por experiencias desagradables con alguno de los elementos que se relacionan con la muerte en general, como por ejemplo, ver el cadáver de otra persona.

Las personas que viven con miedo de morir, y que detectan que a su alrededor están falleciendo sus seres queridos o amigos de su círculo social, están perdiendo la gran oportunidad que tienen en frente, que se llama vida. Muchas veces se enfocan más en el suceso que –sin duda– pasaran, pero que es parte de un futuro, y dejan de vivir lo que sí tienen, que es el presente.

¿Cómo detectar si alguien presenta fobia a morir?

Miedo o ansiedad inmediatos cuando se piensa en morir o el proceso de morir





Ataques de pánico que causan mareos, sofocos, sudoración y ritmo cardíaco aumentado o irregular

Evitar situaciones en las que es necesario pensar en la muerte o en morir





Sentirse enfermo o tener dolor de estómago cuando se piensa en la muerte o en morir

Sentimientos generales de depresión o ansiedad

En estos casos, la tanatología puede representar una ayuda importante, pues permite a la persona prepararse para vivir bien y en plenitud, aun con todos los obstáculos que se presenten; así como a saber agradecer los momentos de prueba, no solo los momentos de alegría. Un tanatólogo o un psicólogo pueden ayudar a una persona contra la ansiedad por morir.

Recomendaciones para superar el miedo a morir

Claire comparte que una recomendación que les da, no solo a los pacientes, sino a los que están cerca de ellos, es –primero que nada– buscar ayuda de un profesional antes de que el padecimiento termine en una depresión.

«Tenemos que ser realistas y concientizarnos de que vamos a morir algún día, y es bueno irnos preparando desde ahorita: en el amor, en el ser amables, vivir una vida alineada a nuestra fe en donde podamos disfrutar el tiempo que nos quede. Entender que vienen cambios, los cuales son maravillosos, en donde vamos a aprender a ver desde una mirada invisible», expresó Claire.

«También hacerles ver que cuando hicimos el bien a lo largo de nuestra vida, no tenemos porque tener o sentir miedo; en muchas ocasiones hacemos el mal que no queríamos y nos limitamos a hacer el bien que queríamos hacer. Hacerles ver lo importante que es trabajar con esfuerzo en ello y, si caemos, no sentenciarnos en que lo hice mal; al contrario, recordar, por fe, que Dios nos ama tanto que nos perdona todo, pero nosotros a veces somos más duros con nosotros mismos».

Ayúdate a ti mismo

En este punto, lo ideal es hacer todo lo posible por dejar de prestar atención a todos los pensamientos fatalistas que nos impiden disfrutar de la vida; y comenzar, más bien, a darle la importancia que merecen aquellas ideas con las que nos sentimos plenamente bien y felices.

A fin de cuentas, la muerte es lo único seguro que tiene la vida, así que, ¿por qué temerle? Es mejor disfrutar la vida plenamente mientras la muerte llega, y esta decisión debe ser tomada antes de que sea tarde y no quede tiempo de nada. «Si bien es cierto que algún día nos vamos a morir, más cierto es que el resto de los días, vamos a vivir», comentó Claire.

La única manera de dominar el miedo a la muerte, y evitar que se transforme en fobia, es hablar y pensar sobre ello, no negarlo, como negamos tantos temas delicados hasta que llega el momento de enfrentarse a ellos. Recuerda que detrás de todo lo que pareciera ser lo más malo de nuestra vida puede ser nuestra mayor bendición.