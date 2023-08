¿Qué son las jaculatorias? El Papa te invita a rezarlas

Unas oraciones breves y prácticas, un tanto olvidadas en cuanto a su eficacia, pero que vale la pena memorizar y repetir durante el día





Numerosos santos y escritores católicos recomiendan la sencilla pero importante práctica espiritual de comenzar el día con una oración, ofreciéndola a Dios.

Hay varias oraciones de ofrecimiento matutino y es bueno conocer una o dos. Cuando hay hijos pequeños, se puede inventar una breve canción para facilitar la memorización de la oración de ofrenda matutina.

Pero en caso de que nada de esto te funcione, y aún no tengas el hábito de rezar una oración cada mañana, quizá la solución sea más sencilla.

El Papa Francisco habló de las oraciones rápidas (incluido el ofrecimiento de la mañana) durante el Ángelus del 16 de octubre de 2022. Su sugerencia para la ofrenda matutina es de solo nueve palabras:

«Señor, te doy gracias y te ofrezco este día».

1 Rezar siempre

La reflexión del Santo Padre llegó al hablar de la invocación evangélica a «rezar siempre». Esto es lo que dijo Francisco:

«Jesús habla hoy a sus discípulos -¡a todos, no solo a algunos! – sobre la obligación de orar siempre, sin desfallecer» (v. 1). Pero uno podría objetar: ¿Pero cómo lo hago yo? Yo no vivo en un convento, no tengo mucho tiempo para rezar».

Y el Papa continuó:

«Quizás una sabia práctica espiritual pueda venir en ayuda de esta dificultad, que es real, que hoy está un poco olvidada, que nuestros ancianos, especialmente nuestras abuelas, conocen bien: la de las llamadas oraciones jaculatorias».

2 Práctica espiritual olvidada

El Papa continuó explicando en qué consisten estas oraciones jaculatorias:

«El nombre es un poco anticuado, pero la sustancia es buena. ¿En qué consisten? Oraciones muy breves, fáciles de memorizar, que podemos repetir a menudo durante el día, en el curso de diversas actividades, para estar en sintonía con el Señor».

El Papa Francisco continuó:

«Apenas nos despertamos, podemos decir: ‘Señor, te doy gracias y te ofrezco este día’: es una oración breve; luego, antes de una actividad, podemos repetir: ‘Ven, Espíritu Santo‘; y entre una cosa y otra podemos rezar así: ‘Jesús, confío en ti, Jesús, te amo’. Oraciones pequeñas, pero que nos mantienen en contacto con el Señor».

Te dejamos más ideas para orar, con los santos: