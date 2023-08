El padre Fabiano Rebeggiani, sacerdote italiano de la arquidiócesis de Seúl, compartió con Aleteia el impacto que, en su opinión, tendrá la celebración de la JMJ en la Iglesia y en Corea del Sur

Mientras los peregrinos hacen las maletas para abandonar Lisboa, ya pueden empezar a mirar hacia la próxima JMJ, que tendrá lugar en 2027 en Seúl (Corea del Sur), tal y como anunció el Papa Francisco el pasado 6 de agosto.

El padre italiano Fabiano Rebeggiani lleva diez años en Corea del Sur y fue ordenado en 2021 sacerdote de la arquidiócesis de Seúl. Originario de Roma y parte del Camino Neocatecumenal, estuvo en Lisboa acompañando a un grupo de 180 peregrinos de su diócesis. Alrededor de 1.200 coreanos han acudido a la JMJ.

El padre Rebeggiani compartió con Aleteia el impacto que, en su opinión, tendrá la JMJ de Seúl en la población local y en los católicos de todo el mundo.

¿Por qué Seúl decidió presentarse como candidata para acoger la JMJ?

Creo que nuestro arzobispo pidió que la JMJ se celebrara en Seúl porque sentía la necesidad de renovar la Iglesia. Después de la pandemia hubo una crisis en términos de asistencia masiva, especialmente por parte de los jóvenes. Piensa que este acontecimiento puede reavivar la fe de la Iglesia en Corea y especialmente la de los jóvenes. Está claro que los jóvenes que han venido están entusiasmados.

Seúl es una ciudad mucho más grande que Lisboa y tiene una buena capacidad de acogida. Creo que es el lugar adecuado para hacerlo, y será una buena experiencia para los que vengan de Europa o Estados Unidos, porque conocerán Asia. Creo que es algo que ayudará tanto a los fieles que vengan de Occidente como a la propia Iglesia coreana.

Creo que celebrar la JMJ en Seúl será como una bomba, sacudirá la sociedad coreana, que es muy ordenada y precisa. Ver esta explosión de alegría, de entusiasmo, de fe, creo que ayudará a muchos a conocer a Cristo.

Thomas COEX / AFP

¿Podría esta JMJ encarnar también un mensaje de paz y reconciliación entre los pueblos?

Por supuesto. En Corea ahora mismo hay un armisticio, el conflicto terminó en 1953 y no hubo tratado de paz. Para los peregrinos, ir a ver la zona desmilitarizada, la frontera, los puestos de control, los misiles apuntando al Norte, volver a un ambiente de Guerra Fría, es una experiencia que ayudará a comprender el sufrimiento del pueblo coreano. Esto puede ayudar especialmente a la gente a rezar por la paz.

La única posibilidad de anunciar algún día el Evangelio en Corea del Norte no es solo a través de medios políticos, sino especialmente a través de la oración constante. Al igual que el Papa Juan Pablo II consagró Rusia a Nuestra Señora de Fátima, la intercesión de la Virgen María también sería necesaria en Corea.

¿Cuál es el papel de la Iglesia en Corea del Sur?

Alrededor del 10% de la población coreana es católica, el 20% protestante, el 20% budista y el 50% no tiene religión. La Iglesia católica siempre ha estado muy bien vista en Corea del Sur porque desempeñó un papel en la democratización del país, ya que también hubo dictaduras militares. Gracias también a la mediación de los obispos coreanos y a la acción política, la democracia llegó al país. Así que la Iglesia está bien considerada por razones políticas, pero también sociales.

La sociedad coreana está llena de competencia. Los niños que empiezan en la escuela y luego en el mundo laboral, sufren mucho por ello. Están estresados y hay muchos suicidios y depresiones. Mucha gente acude a la Iglesia católica para encontrar un poco de paz.

¿Qué piensan los surcoreanos del Papa Francisco?

Cuando el Papa Francisco llegó a Corea en 2014 fue increíblemente popular, especialmente entre los no católicos. Por ejemplo, cuando vino a Corea, no quiso un coche lujoso, se paseó por la ciudad en un KIA, o también dialogó con otras religiones y con las distintas partes de la sociedad. Simplemente se mostró humilde, como un Papa que está entre la gente, no de la jerarquía. Creo que esto conmovió especialmente a muchos no católicos y tuvo un efecto muy fuerte. De hecho, hubo muchas conversiones tras la visita del Papa en 2014.