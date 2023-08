JMJ: el Papa se dirige a 1,5 millones de jóvenes en la vigilia

En su discurso en español, el Papa Francisco recordó a los jóvenes que "Nada en la vida es gratis […] solo una cosa es gratis, el amor de Jesús"

En un discurso improvisado en español, de apenas unos minutos, el Papa Francisco instó a los jóvenes católicos del mundo a «levantarse» y «caminar» durante la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el Parque Tejo de Lisboa el 5 de agosto de 2023. «Nada en la vida es gratis […] solo una cosa es gratis, el amor de Jesús», dijo también desde la capital portuguesa.

Tras llegar en el Papamóvil al recinto de 90 hectáreas, donde siguió una línea recta hasta el podio gigante hecho de tubos metálicos, el Papa, junto con un millón y medio de jóvenes, asistió a una velada de efectos grandiosos, con coreógrafos bailando y drones dibujando palabras en la noche.

La alegría del cristiano «es misionera», dijo el Papa a los jóvenes llegados de todos los rincones del planeta. Invitó a la multitud a recordar a las personas que «han sido un rayo de luz» en sus vidas, y a convertirse ellos mismos en «raíces de alegría».

«La alegría no se encuentra en las bibliotecas», dijo el Pontífice de 86 años, «hay que buscarla y descubrirla». Para combatir el «cansancio» y las caídas, el Papa puso como ejemplo una canción alpina que proclama que «en el arte de la escalada, lo que cuenta no es no caer, sino no permanecer en el suelo».

«Quien permanece en el suelo se ha retirado, ha apagado la esperanza», advirtió el Papa, que instó a recoger a quienes han caído al suelo. «El único momento en que es lícito mirar a alguien desde abajo es para ayudarle a levantarse», insistió el 266º Papa.

MARCO BERTORELLO | AFP

El Papa también sugirió a los jóvenes que se entrenen para caminar, igual que se entrenarían para jugar al fútbol. Porque la marcha no se aprende «recibiendo lecciones», sino practicándola, en contacto con los demás. «Caminar, levantarse, entrenarse cada día de nuestra vida […] no tengamos miedo», concluyó el pontífice antes de un momento de adoración.

Este fue el tercer gran encuentro del Papa con los jóvenes desde la apertura de la JMJ, tras la ceremonia de bienvenida y el Vía Crucis. El 6 de agosto está previsto que el sucesor de Pedro celebre la misa final del evento.