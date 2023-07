¿Cómo se reconoce a una mujer católica y practicante?

Para ser católico en el mundo de hoy es importante recordar lo que dijo Jesús :

«Los escribas y fariseos enseñan desde la cátedra de Moisés. Así que lo que sea que te puedan decir, hazlo y obsérvalo. Pero no actúes según sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y cargan con ellas los hombros de la gente; pero ellos mismos no quieren influir en ellos».