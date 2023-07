Juegos de mesa para el verano. Diversión y aprendizaje

Los juegos de mesa desarrollan y potencian las capacidades de los más pequeños. En vacaciones, con más tiempo libre, es más que una recomendación para el verano

Los juegos de mesa, tradicionales o más modernos, son un punto de referencia del entretenimiento de todas las generaciones. Ahora los expertos resaltan su valor educativo . Desarrollan y potencian las capacidades de los más pequeños. En vacaciones, con más tiempo libre, es más que una recomendación para el verano.

1 Juegos de mesa, un valor educativo

Entretener, desarrollar la imaginación, ordenar, interactuar, elaborar estrategias… son sólo algunos de los beneficios de los juegos de mesa. Juegos que asociamos al entretenimiento pero que, como plantea el equipo de apoyo al aprendizaje del The British School of Barcelona (BSB), son «una opción de ocio educativa a tener en cuenta este verano». Los juegos enseñan, no sólo entretienen.

2 Beneficios de los juegos de mesa

Entre las características educativas de los juegos de mesa, el equipo del BSB destaca la capacidad creativa que provocan. Identificar colores, formas o números, respetar los turnos o las normas de ese juego son pautas importantes que enriquecen a lo niños.

Los juegos de mesa, como explican los expertos, fomentan el pensamiento creativo y el análisis de la información para entender el funcionamiento del juego. Leer las instrucciones y ponerlas en práctica estimula el análisis y el orden los más pequeños a la hora de enfrentarse a un tablero, unas piezas de colores o un montón de cartas.

Studio Romantic – Shutterstock

3 Gestionar emociones al ganar o perder

Ingredientes que «promueven una competencia sana y que enseña a los jugadores a regular las emociones. Gestionar sus sentimientos y su forma de expresarlos cuando se pierde o cuando se gana».

Este factor es destacable ya que la sociedad actual no enseña a los ni¤os a perder o a fracasar en ciertos aspectos. Los juegos de mesa, como explican los investigadores del BSB, les ayudan a gestionar esos sentimientos.

La rabia o la alegría que, ahora se plasma en un juego, pero que luego estará presente en su día a día. Los juegos de mesa enseñan que no siempre se gana, y que, cuando se pierde, debemos alegrarnos por el otro y felicitar al que nos ha ganado esta partida.

4 Tiempo para jugar

Podemos entretener a los niños con el dibujo, la lectura pero a esto debemos añadir los juegos tradicionales, que además de tenerlos en casa, «ofrecen innumerables ventajas para mantener el cerebro activo y reforzar ciertas áreas de aprendizaje».

Se pueden usar los juegos de siempre o plantear incluso el reto de crear un tablero y unas normas de juego propias.

5 Juegos recomendados

Juegos para identificar imágenes como el Picturateka o el Memory están recomendados para mejorar la agilidad mental y visual de los más pequeños. Ayudan también a identificar, discriminar y asociar imágenes.

Otro de los juegos recomendados pueden se el Jenga o pirámides similares que ayudan a poner en práctica la psicomotricidad fina y la coordinación en manos y ojos, al tener que ir eliminado piezas sin que caiga su conjunto.

Podemos mejorar el uso del lenguaje o las asociaciones de ideas con otro clásico como el Quién es quién. Es un juego que ayuda a los niños a efectuar preguntas, para ir eliminando personajes y adivinar el que cumple todas las características.

Juegos de estrategia y paciencia como el Conecta 4, el Stratego o el Catan estimulan el pensamiento crítico y la elaboración de estrategias. Hay que pensar e intentar adelantarse a las jugadas de los contrincantes.

Son destrezas mentales que, no solo entretienen, sino que mejoran muchos campos del aprendizaje de los niños. Muy recomendables en estas vacaciones, donde el tiempo libre divierte y enriquece.