Impactante vídeo: 1.400 seminaristas en peregrinación

Después, en una entrevista a @JasnaGóraNews, el cardenal enfatizó lo importante que es que los cristianos vivan la palabra de Dios:

«Ser cristiano significa vivir según la palabra; el que no hace esto no es cristiano. Jesús dijo que el que vive de la palabra de Dios edifica su casa sobre roca, y si no, la edifica sobre arena. Por eso es tan importante que los teólogos, los futuros sacerdotes, vivan realmente la Palabra de Dios».