Un nuevo reto para junio: Rezar por los sacerdotes

Un día les llamó un sacerdote anónimo, les habló de la importancia de rezar por los sacerdotes y les pidió que lo hicieran... El escritor Claudio de Castro presenta una poderosa campaña de El Rosario de las 11

Tengo un gran cariño a los sacerdotes. Y rezo por ellos. Me encanta rezar por los sacerdotes. Aprendo tanto de ellos… Tienen una sabiduría innata que comparten con nosotros los laicos. Viendo la importancia de los sacerdotes en el mundo y la Iglesia, toca rezar y ayudarlos con nuestras oraciones.

Un sacerdote me escribió hace poco:

«Yo estoy convencido de que es la oración de mis hermanos y hermanas

la que me han sostenido muchas veces y también en mi ministerio».

No recuerdo si te conté sobre aquella vez en que un sacerdote celebraba la Eucaristía con tanto fervor y tanto amor a Jesús Sacramentado que me impresionó.

Cuando terminó la misa fui a la sacristía y le pregunté si podía quitarle un minuto de su tiempo, a lo que accedió.

«Gracias por amar tanto a nuestro Señor y tener esas delicadeza con él», le dije.

Entonces ocurrió algo inesperado. Me miró a los ojos con gratitud. Se aferró a mis manos y me pidió: «Por favor reza por mí, y por todos nosotros los sacerdotes». Dicho esto me dio su bendición y me marché.

Ese día me quedé pensando en lo que había ocurrido.

¿Un sacerdote me pedía que rezara por él? Esto era insólito. Supuestamente son ellos los que rezan por nosotros.

Tiempo después comprendí. Es una obligación de cada católico incorporar a los sacerdotes en la intenciones de sus oraciones, ellos las necesitan, los ayudan, los fortalecen.

La Campaña Orar a las 11 p.m. por un sacerdote

Hace unos días tuve la alegría de conocer un grupo de católicos que organizaron una campaña singular, diferente, para que todos recemos por nuestros sacerdotes.

Son parte del canal católico El Rosario de las 11 pm, en YouTube. Te invito a visitarlos y apoyar tan bonita iniciativa.

Me cuentan que un día les llamó un sacerdote anónimo, les habló de la importancia de rezar por los sacerdotes y les pidió que lo hicieran.

Así iniciaron la maravillosa campaña que empezó este junio, mes del Sagrado Corazón.

Te comparto también un bonito video en el que varios sacerdotes se animan a pedirte que reces por ellos. Escúchalos. Míralo y compártelo, vale la pena.

Todos los días a las once de la noche te puedes unir a ellos en sus oraciones por la santificación de nuestros sacerdotes, pero también puedes rezar en casa o un oratorio o ante el Santísimo, por ellos.

En los momentos en que estamos hace falta rezar por los sacerdotes. ¿Te animas?