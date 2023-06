Lo mejor de la vida según san Felipe Neri

"Prefiero el Paraíso", decía, y apuntaba a lo que es esencial y da la plenitud. Una bonita reflexión del escritor Claudio de Castro

Ayer por la tarde veía la película de san Felipe Neri que se estrenó en el 2010, Prefiero el Paraíso. ¿La has visto? Es maravillosa, te la recomiendo eso. Puedes verla en Internet.

En una de sus escenas está san Felipe de pie frente a Jesús Crucificado en oración profunda. Se nota que Jesús se complace en san Felipe, y lo llena con abundantes gracias espirituales y san Felipe empieza a elevarse y levitar sobre el suelo hasta llegar a la altura del rostro de Jesús. Lo mira con un amor profundo único.

No sabía san Felipe que una de las niñas que cuidaban lo mirada sorprendida.

«¿Puedes volar Felipe?».

«No, es solo un juego». Eso bastó a la niña para hacer que olvidara esto.

Se notaba en todo momento que su alma desbordada de amor por Jesús y yo me dije: «Quisiera amarte como San Felipe, Señor». Aquí algunas frases suyas que muestran su amor:

Lo mejor de la vida: el amor

¿Y tú? ¿Amas a nuestro Salvador? ¿Confías en Él? ¿Le obedeces? Anda un momento a tu cuarto y busca la Biblia que guardas en tu casa. Ábrela en Mateo 22. Leamos lo que Jesús nos pide: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Ahora la pregunta importante: ¿Amas a tu prójimo? ¿Lo has podido perdonar? ¿O todavía guardas rencor en tu interior?

Ya sabes que Jesús no pide imposibles y siempre da las gracias que requerimos para cumplir la misión que nos encomienda.

Una aventura con Jesús

Hoy me han pasado algo importante que llamó mi atención. Ya sabes que me encanta compartir contigo mis aventuras con Jesús, el mejor de los amigos. Sobre todo, me encanta visitarlo en un Sagrario y hablarle de ti, tus sueños, dificultades, ilusiones, para que te bendiga.

Lo que me ha ocurrido, como de costumbre, tiene que ver con Jesús Sacramentado. Para mí los días de fiesta espiritual, como los jueves eucarísticos, es cuando ocurren tantos milagros.

Parece que no tuvieran nada que ver entre ellos, pero hay hilo conductor casi invisible, casi desaparecido que los une. Permíteme que te explique.

Entré en las redes sociales y encontré una Hora de Adoración y los presentes cantando con fuerza y fervor:

«Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y la Virgen concebida sin pecado, sin pecado original».

Me quedé cantando con ellos sumergido en el Amor que Jesús transmitía desde aquella Hostia Santa. ¿Te ha pasado alguna vez?

Me encanta saber que Jesús es el Hijo de Dios, que es Todopoderoso y que es nuestro amigo. Con un amigo así, ¿hay motivos para preocuparse? ¿No te parece una noticia estupenda?

Al final de estas breves reflexiones viviendo en este mundo qué cautiva, cansa y seduce, ojalá pudiéramos exclamar con san Felipe Neri: «¡Prefiero el Paraíso!».

¡Dios te bendiga!