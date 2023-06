La depresión: una enfermedad mental que no todos comprenden

¿Quién no conoce a Alejandro Sanz? El cantante español más prolífico de los últimos tiempos, que agota todos los boletos de inmediato cuando anuncia una gira, está deprimido. Así lo ha escrito valientemente en sus redes sociales:

«no estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar en el ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual».