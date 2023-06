Superar la discapacidad y la depresión para ser una mujer fuerte y realizada

La bloguera Bogumila Siedlecka-Goslicka sufre de la enfermedad congénita de los huesos de cristal. Se describe a sí misma como "una persona que ama la vida".

Bogumiła «Bogusia» Siedlecka-Goslicka se conoce en Internet (en polaco) como el Ángel de Springs. Cuando comenzó su blog hace más de 10 años, nunca pensó que se involucraría tanto en temas sociales y actividades para personas con discapacidad. Su presencia en línea como influencer ha resultado ser su mayor desafío, a través del cual crece, aprende y experimenta la vida todos los días.

Esta mujer de 34 años ha sufrido la enfermedad congénita de los huesos de cristal.(osteogénesis imperfecta) desde el nacimiento. Es un trastorno genético del tejido conectivo que resulta de anomalías en la estructura del colágeno. Sus principales síntomas característicos son la fragilidad ósea y las fracturas, que se producen incluso en reposo. A la edad de 18 años, Bogusia tenía 200 fracturas óseas y luego dejó de contarlas. Ella explica que ha llegado a un acuerdo con su enfermedad y no pregunta «por qué le pasó a ella».

«Amo la vida y no desperdicio un solo momento»

«El motor de mi actividad es el amor, y no sólo por mi marido, que es lo más importante para mí. También mi fe, principios y creencias. Cada día es un regalo que trato de aprovechar al 150%. Amo la vida y no pierdo un solo momento, porque me mueve el pensamiento de que puede que no haya un mañana«, dice en una entrevista con Aleteia.

Bogusia mide poco más de un metro y nunca se ha levantado sobre sus propios pies, pero es una mujer fuerte, realizada y una esposa feliz. Conoció a su esposo en Internet. Todo comenzó con una publicación: «Una mujer excepcional quiere conocer a un hombre excepcional». Un hombre llamado Bartek respondió al anuncio.

«Tenía miedo de esta reunión. Internet no estaba tan desarrollado entonces como lo está hoy, así que le pedí a un amigo que viniera como respaldo. Acordamos que ante cualquier señal de peligro, él respondería. Sin embargo, eso no fue necesario”, recuerda Bogusia.

Bogumila Siedleckiej-Goślickiej y su esposo Bartek. Courtesy of Bogumiła Siedleckiej-Goślickiej

La joven pareja lleva unida casi 15 años y llevan casados ​​8 años. Se apoyan mutuamente en todos los sentidos. «El mayor arte es estar el uno con el otro y unirse en medio de las diferencias que existen en una relación. Suena enigmático y retador, pero creo en ello. Lo importante no es convencer a la fuerza a la otra persona de tus motivos o preferencias, sino cuidar una buena relación, no solo con la otra persona, sino también contigo mismo. El matrimonio es el arte del compromiso y la aceptación. Vivir con alguien se vuelve más fácil cuando primero nos aceptamos a nosotros mismos«, explica.

Bogusia dice que ve a sus padres como modelo de un matrimonio exitoso y feliz. «Muchas situaciones difíciles les han sucedido en la vida, incluida mi enfermedad. Tengo cuatro hermanos y están sanos. A pesar de tantas adversidades, mis padres se las arreglaron. Se ocuparon de lo más importante: su relación«, dice la mujer de 34 años.

Depresión, tres intentos de suicidio y una lucha con las debilidades

Para Begusia, la gratitud es importante. «Esto es algo de lo que me doy cuenta todos los días. Estoy agradecida por estar viva y por lo que he vivido», enfatiza. Ha pasado por muchos momentos difíciles en su vida. En la universidad, Bogusia vio que el mundo no era tan perfecto como pensaba. Fue tratada por depresión durante tres años y tuvo tres intentos de suicidio.

«Hablo de esto porque creo que la depresión es una enfermedad muy grave. Puede atacar en el momento menos esperado y regresar. Por eso trato de que no suceda. Celebro la vida, me despierto todos los días con el pensamiento de que va a ser un buen día. Lucho en la vida cotidiana con mis debilidades y discapacidades. Resuelvo problemas, porque sé que no hay situación sin salida«, dice la bloguera.

Bogumila habla de la depresión que sufrió para así ayudar a otros. fot. arch. prywatne Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej

Administrar sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube es su pasión. Sin embargo, se enfrenta a abucheos, malentendidos, envidia y un enfoque estereotipado de la discapacidad. «Mucha gente piensa que una persona con discapacidad debe centrarse en el tratamiento y la rehabilitación, y no tener una vida normal. Demuestro que soy una mujer. Me gusta el maquillaje y la ropa colorida. No me involucro en las emociones de las personas que me juzgan. Solo puedo tener simpatía por ellos, educarlos y mostrarles que hay otras actitudes«, dice Bogusia Siedlecka-Goslicka.

«Soy un ángel para los que no creen en sí mismos»

Un amigo la ayudó a crear el nombre del blog. «No soy un ángel, pero creo que cada uno de nosotros puede ser un ángel para otra persona. Me gustaría ser un ángel así para aquellos que no creen en sí mismos, que no ven el mundo de otras personas con discapacidad, que viven aislados. Me gustaría llegar a los demás, porque creo que esa es la misión de los ángeles», explica la bloguera.

Bogusia ha estado publicando en línea como «Ángel en Springs» durante casi 11 años. Gracias a esta divulgación, ha conocido a muchas personas maravillosas y ha podido involucrarse en varias acciones y campañas y establecer cooperación con ONGs. Una de ellas es la Fundación Avalon, que trabaja para apoyar a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

Bogumila se ha involucrado en muchas acciones solidarias. fot. arch. prywatne Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej

Bogusia y su esposo participaron en un video para la nueva campaña de la fundación, con el lema «Nada humano nos es ajeno».

«Nuestra escena mostraba una situación en la que estamos paseando y nuestro perro se nos escapa. Los dos lo estamos persiguiendo. También hay una imagen que muestra a una madre y su hija horneando un pastel juntas. También hay una imagen de una pareja discutiendo, de amigas que van a una fiesta y se han puesto vestidos idénticos. Cada persona que participó en esta campaña presenta una discapacidad diferente, pero también muestra una vida cotidiana normal», dice Siedlecka-Goslicka. «Soy humana, cometo errores y tengo mis días mejores y peores. Como todos, vivo diferentes tipos de momentos, pero soy feliz«, agrega.

«Seamos agradecidos por lo que tenemos»

¿Con qué sueña El Ángel de Springs? «Me gustaría que las cosas siguieran como están en mi vida, que nada salga mal, que siga desarrollándome, que sea socialmente activa y que llegue a las personas que necesitan ayuda», explica Bogusia.

Ella agrega: «La felicidad no se nos da de una vez por todas, y debemos apreciarla y cuidarla. E incluso si nos caemos, debemos hacer todo lo posible para recuperar esa felicidad. Seamos agradecidos por lo que tenemos y no nos centremos en lo que no tenemos.»