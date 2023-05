Problemas y soluciones de las familias numerosas en la edad madura

Crecer en una familia numerosa puede ser una verdadera bendición, pero las cosas pueden complicarse un poco una vez que los hermanos se hacen adultos

Como hermana de tres hermanos y cuatro hermanas, a menudo he escrito sobre las alegrías de pertenecer a una familia numerosa. (¡También mencioné que ser una hija del medio, como yo, también es una posición privilegiada!)

Sin embargo, una vez que todos los niños han volado del nido, hay dinámicas en las familias numerosas que pueden ser difíciles de manejar, especialmente cuando mamá y papá están envejeciendo y ya no tienen la energía para hacer frente a su progenie ruidosa.

Entonces, para ayudar a los hijos adultos de familias numerosas a administrar sus propias familias y sus muchos hermanos y sus familias, aquí hay algunos consejos que me han ayudado a lo largo de las décadas:

No puedes hacerlo todo

Una de las cosas más frustrantes y maravillosas de tener muchos hermanos es que siempre hay algo que celebrar. Ya sea un cumpleaños, un aniversario, una graduación o un sacramento, el calendario generalmente está lleno durante todo el año.

Con todas estas celebraciones puede venir mucha presión y estrés financiero para poder hacer cada ocasión. Bueno, aquí es donde tienes que ser razonable. No siempre puedes asistir a todos los eventos, especialmente si vives fuera del estado. Y es importante que no te hagan sentir culpable.

Algo que puedes intentar hacer es tener una idea al comienzo del año de la cantidad de ocasiones a las que puede asistir. Puedes priorizar lo más importante, y los extras a los que vayas serán adicionales.

Es importante que tengas una conversación franca con tus hermanos, sin duda en un animado chat grupal de Whatsapp, sobre la presión que sientes. Tus otros hermanos probablemente también lo sientan.

Mantenerse en contacto

Otra gran presión es estar en contacto con varios de tus hermanos y saber qué está pasando en sus vidas. Nuevamente, esto puede causar mucho estrés, ya que lleva tiempo mantenerse al tanto de las idas y venidas de una familia numerosa.

El mensaje importante para compartir es que si hay una emergencia, harás todo lo posible para apoyar al hermano que lo necesita. Mientras tratamos de manejar nuestras propias familias, puede parecer imposible mantenerse en contacto con todos. El hecho de que no nos comuniquemos cada semana no significa que no nos importen.

Por supuesto, existen soluciones prácticas, como organizar una reunión familiar de Zoom. Sin embargo, esto a veces también puede parecer un poco estresante si estás hasta arriba de cosas en casa. Es fundamental que os apoyéis unos a otros para permitir que alguien se desconecte cuando sea necesario.

Tensión financiera

¡Entre cumpleaños, bodas y Navidad, ser parte de una gran familia puede ser financieramente ruinoso! Quieres que tus sobrinos y sobrinas te amen y sepan que te preocupas por ellos, pero esto no significa que tengas que gastar dinero.

Como niña, una de las mejores cosas de crecer en una familia numerosa es saber que siempre hay alguien con quien jugar. Así que tratad de hacer un día al año en el que se dediquen el uno al otro. Organizad una reunión de hermanos y llevad a todos los niños. Los primos estarán en su elemento, y no solo les brindarás preciosos recuerdos sino que les brindarás tu tiempo, y eso vale mucho más que un regalo elegido rápidamente.

(Una pequeña nota: no olvides que muchas familias numerosas en Navidad eligen solo a una persona para comprar; puede ser un regalo especial o incluso un regalo de broma. Esto significa que puedes tomarte tu tiempo para elegir ese regalo especial, o encontrar la broma perfecta).

Cuidando a mamá y papá

Este es posiblemente uno de los temas más difíciles y tensos a los que enfrentarse. A medida que tus padres envejecen, comienzan las discusiones sobre lo que debería suceder en ciertos escenarios. ¡Esto puede ser particularmente difícil cuando estás rodeado de hermanos testarudos!

Lo mejor que puedes hacer en este tipo de circunstancias es que tus padres informen a todos sobre lo que les gustaría que sucediera en caso de enfermedad, muerte y problemas financieros. (Un poder notarial podría ayudar aquí). Esto permitirá que los hermanos ‘en guerra’ consideren los deseos de sus padres en primer lugar y tomen decisiones conjuntas basadas en estas solicitudes.

El sitio web Powerofattorney.com ofrece plantillas de HCPOA de muestra gratuitas para cada estado de EE.UU.

Naturalmente, no es una situación fácil para una familia de cualquier tamaño, pero cuanto más claras sean las instrucciones de los padres, menos espacio habrá para el conflicto.

Estos son solo algunos de los posibles problemas con los que se pueden encontrar las familias numerosas. Si tú mismo eres de una gran familia y tienes consejos para mantener las cosas tranquilas entre una gran camada, nos encantaría saberlo en la sección de comentarios.