Cinco claves para un hogar más sostenible y que te ayudan a ahorrar

Una vida más eco no sólo resulta más ordenada, también más barata

Casi cada vez que bajo a tirar la basura, mientras saco las bolsas de los cubos, me acuerdo de ella. Se llama Lauren Singery estuvo cinco años sin generar basura. El logro de esta neoyorquina es doble: además de vivir una vida más ecológica y reducir la contaminación, comprobó que tenía más dinero.

Porque ser sostenible significa ahorrar.

No hace falta llegar al extremo de esta joven que incluso se fabricaba sus propios cosméticos, pero conocer las distintas formas de reciclar y vivir en una casa más eco ayuda al ahorro y al orden. Porque aunque de primeras no lo parezca, hay más orden por ejemplo cuando contamos con separadores de basura para comenzar el reciclaje desde casa.

Una vida más ecológica

Repasamos los principales puntos que nos ayudan, basándonos en iniciativas como la que siguió Singer, Zero Waste Life, y que tiene seguidores en todo el mundo. Se trata de un estilo de vida impulsado por el Papa Francisco en la encíclica «Laudato si'» para que entre todos cuidemos la Casa Común.

Fevziie | Shutterstock Seleccionar la basura permite controlar mejor los residuos.

GESTIÓN DE LA BASURA.

El primer paso fundamental para iniciar a una casa en el movimiento eco es organizar la basura desde el minuto uno. Por cierto, en algunos países es obligatoria esa selección de basuras. En Bélgica, por ejemplo, te multan si detectan que no clasificas y tiras la basura donde no es. Viví allí unos años y lo sé por experiencia cercana. Un día llegó una carta con sanción a casa porque habíamos metido papel -justo una carta con datos personales- en el desecho general.

Volviendo a casa: hay cubos de basura que ya vienen con sus separadores, pero como estamos en fase ahorro no hace falta comprar. Puedes hacerlo en casa aprovechando lo que tengas. Los básicos: rechazo general, envases, papel y vidrio. En muchas ciudades hay contenedores para reciclar aceites usados. Para electrodomésticos inservibles, los puntos limpios específicos. Es cuestión de un poco de tiempo y organización, pero el hábito se adquiere enseguida.

Robert Petrovic | Shutterstock Si compras a granel, ahorrarás dinero.

ORGANIZACIÓN DE LA COMPRA.

Controlar tu basura te hará más consciente de lo que compras. No hay más que echar un vistazo rápido al recipiente en el que recojamos los envases. ¿Cuántas cosas compras empaquetadas porque simplemente parece más cómodo? De la fruta a la carne, pasando por cientos de productos. Pues bien, todo eso se puede comprar a granel. Eliges piezas, eliges cantidades…

Recordad aquella secuencia de la película El padre de la novia, en el que el protagonista monta una escena en el super porque no le cuadra comprar las salchichas de ocho en ocho y los panecillos de seis en seis . La compra a granel fue una de las claves de Singer para conseguir no generar residuos.

Y la alimentación es sólo un primer paso. Hoy hay muchos sitios donde puedes comprar a granel el detergente para lavar… como hacían generaciones anteriores. No estamos inventando nada nuevo. Nuestros antepasados eran en algunas cosas más sostenibles que nosotros.

BOLSAS DE TELA.

De nuevo, todo es ponerse y acostumbrarse. Para evitar tanto plástico en la calle y en las casas, puedes contar con tus propias bolsas de tela para ir a la tienda, y tus propios recipientes para comprar a granel, te ayuda a llevar más orden en lo que compras y a no tener bolsas y bolsas llenas de otras bolsas de plástico. Con la pandemia hemos vuelto a utilizar mucho plástico, de modo que controlar un poco por ese lado nos ayuda a buscar un poco de equilibrio.

Visualistka | Shutterstock Da una segunda vida a los objetos que no usas.

FUERA COSAS INNECESARIAS.

Y como aquí lo que no queremos es tirar, tal y como recomendaba Marie Kondo tenemos varias opciones: vender, regalar o reutilizar. Puede ser con ropa, con cacharros, con muebles… Esa segunda vida para las cosas y algo más espacio en casa si es algo que no usábamos.

Ahorras si reparas

Todas las opciones, antes de tirar, son más sostenibles. Para reparar sólo hay que contar con una caja de herramientas y un par de cosas básicas. Pero no tirar a la primera de cambio algo estropeado o roto le da una segunda vida a los objetos y a nosotros la satisfacción de estar ahorrando y contribuyendo a un planeta más sostenible. Sin darte cuenta verás como el orden de las cosas innecesarias ayuda también a comprar menos.

CONTROL ENERGÉTICO.

Aquí no generamos basura pero sí desperdiciamos bastante. Pero como no lo vemos parece que no nos sentimos culpables. Cuando te pasas de tiempo en la ducha con el agua. Cuando te dejas encendida la luz todo el día, o la calefacción demasiada alta o el aire acondicionado modo Polo Norte… Todo ese ahorro vuelve a ser doble: en tu bolsillo y en tu huella ecológica en el planeta.

Los expertos recomiendan empezar con cosas pequeñas, por ejemplo, no dejando en stand by determinados aparatos. Pero cada vez hay, además, más empresas que te ayudan a este ahorro: te hacen una especie de auditoria energética -como a las oficinas- y te indican por dónde están gastando y por lo tanto contaminando de más. No será por opciones.

Así lograrás un hogar más sostenible.







