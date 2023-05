¿Qué es un sacramental? ¿Qué lo diferencia de un sacramento?

Los sacramentales son cualquier cosa bendecida por la Iglesia que puede ayudar a santificar nuestra vida cotidiana





La Iglesia católica tiene tanto sacramentos como sacramentales, lo que puede generar cierta confusión.

¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un sacramental?

En pocas palabras, los sacramentales son cualquier cosa apartada o bendecida por la Iglesia con el propósito de santificar nuestras vidas y llevarnos a los sacramentos.

Son signos sagrados y nos proporcionan gracia (ayuda espiritual) por intercesión de la Iglesia.

Estos podrían incluir escapularios, medallas, estampas, rosarios, crucifijos y casi cualquier cosa que un sacerdote bendiga con agua bendita.

Su relación con los sacramentos

Otra forma de describir los sacramentales es que son extensiones de los sacramentos.

No son sacramentos en sí mismos, sino que están relacionados con los siete sacramentos y fluyen de ellos, llevándonos finalmente de regreso a ellos.

Instrumentos para ir por el buen camino

Los sacramentales son solo instrumentos que Dios usa para guiarnos por el camino correcto.

Si los usamos adecuadamente, y bajo la instrucción de la Iglesia, nos aceleran en nuestro camino hacia el Cielo.

No son «amuletos de la suerte» y no «funcionan» sin la disposición adecuada. Básicamente, si nuestros corazones no están abiertos a Dios, ¿cómo puede alcanzarnos su gracia?

Si queremos recibir plenamente las gracias que Dios quiere darnos en los sacramentales y no usarlas de manera supersticiosa, entonces debemos disponernos a frecuentar los sacramentos de la confesión y la Sagrada Eucaristía.