Oración para rezar por mi padrino, por mi madrina

Da gracias a Dios por lo que te ha transmitido a través de tu padrino y tu madrina de Bautismo y de Confirmación y ofréceles -ahora tú- ayuda espiritual

Los padrinos de Bautismo acompañan en la celebración del sacramento con el que se inicia la vida cristiana.

Padres y padrinos durante la celebración del ritual del bautismo de un niño © Mr. Lime

También está el padrino o la madrina de Confirmación, que presenta a su ahijado/a al obispo o sacerdote que confirma.

Shutterstock

Ser padrino no es tan fácil como podría parecer a primera vista. Ciertamente no se trata solo de elegir un buen regalo. No, su tarea es mucho más exigente. Después de los padres, los padrinos son los primeros en mostrarnos un ejemplo de fe.

Pero dado que nuestros padrinos también son personas que pueden cometer errores y caer en tentaciones, es correcto «proporcionarles» la mejor ayuda para ellos: nuestra oración para que, con la ayuda de Dios, sean un brillante ejemplo de fe.

Oración