Lo que Jesús le dijo a santa Faustina sobre Rusia

Durante la década de 1930, una monja polaca llamada Faustina Kowalska supuestamente tuvo revelaciones privadas de Jesucristo.

Las visiones que tuvo definirían la devoción de la Divina Misericordia, e inspiraron a San Juan Pablo II a establecer el Domingo de la Divina Misericordia el segundo domingo después de Pascua.

El 16 de diciembre de 1936, santa Faustina escribió en su Diario cómo ofreció su día por Rusia.

El día de hoy lo ofrecí por Rusia. Todos mis sufrimientos y oraciones los ofrecí por este pobre país. Después de la Santa Comunión, Jesús me dijo: no puedo soportar más este país. No me ates las manos, hija mía. Comprendí que si no hubiera sido por las oraciones de las almas que agradan a Dios, habría vuelto a la nada toda esta nación. ¡Oh, cuánto sufro por esa nación que espulsó a Dios de sus fronteras!

Diario, 818