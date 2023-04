Cómo mi abuela hace de la vejez la época más emocionante de la vida

A medida que mi abuela envejecía, aprendió piano, kickboxing, Wordle y más, porque la vejez y la jubilación son una gran oportunidad

Cuando mi abuela tenía unos 50 años, empezó a tomar clases de piano. Su pieza favorita siempre ha sido «Turkey in the Straw», y tengo buenos recuerdos de ella tocándola para mí cuando yo era un niño pequeño. A lo largo del año, ella siguió mejorando y, como yo también estaba aprendiendo a tocar el piano en ese momento, aprendimos varios duetos.

Ella no decidió aprender a tocar el piano por capricho. «Mi madre era muy buena en el piano», dice. Debido al talento de su madre, «tenía una idea gloriosa de lo buena que podría ser… No puedo cantar, pero podría aprender a tocar el piano. Aprendí algunas de las mismas canciones que tocaba mi mamá.»

Entonces, para ella, el piano es un vínculo con su propia infancia y los recuerdos de la familia reunida alrededor del piano y cantando juntos. Para ella y para mí, tocar el piano es una fuente de juventud. Es un vehículo para volver a experimentar esas partes de nuestras vidas de una manera muy real.

Aproximadamente una década después, mi abuela se unió a un grupo de Caballeros de Colón que asistía a eventos de la iglesia y entretenía a los niños. Lo hicieron disfrazándose de payasos. Obtuvo el conjunto completo, practicó algunos trucos de magia, aprendió algunos chistes y practicó el maquillaje de su rostro. Todas estas habilidades eran completamente nuevas para ella.

Mis recuerdos están todos revueltos, pero puedo recordar que, mezclados allí durante esos años de jubilación con tocar el piano y hacer el payaso, también aprendió baile cuadrado, kickboxing, ¡y trató de obtener las respuestas correctas en Jeopardycada tarde!

Y ella todavía está en eso. Aprendió a hacer tarjetas de felicitación ilustradas para convertirse en amiga por correspondencia de varios de sus bisnietos, aprendió a jugar Wordle y explora la sala de manualidades en su edificio de apartamentos para aprender nuevas habilidades.

«Se supone que debes seguir aprendiendo cosas nuevas», dice ella.

Aprender a medida que envejecemos, sin importar lo que sea

No importa si lo que aprendes parece tonto o ridículo. No importa si solo aprendes algunas canciones sencillas al piano y nunca te conviertes en un concertista de piano. El objetivo es disfrutar, reír mucho y probar cosas nuevas. Mi abuela no ve sus años de jubilación con temor. Ella los ve como una oportunidad.

Ella está en algo, aquí. Los estudios muestran que permanecer creativo en la vejez ayuda a las personas a vivir independientemente por más tiempo . Y nunca se es demasiado mayor para aprender.

Un equipo de investigación realizó un experimento en el que los adultos mayores se inscribieron en clases de nivel universitario durante un semestre (entre tres y cinco). Al final del período de tiempo, sus habilidades cognitivas mejoraron enormemente. Los investigadores sospechan que es el equivalente a hacer que el cerebro sea 30 años más joven.

«En la vejez», dice la escritora Simone de Beauvoir , «deberíamos desear tener todavía pasiones lo suficientemente fuertes como para evitar que nos recluyamos en nosotros mismos.»

Mantenerse creativo y comprometido no se trata solo de mantenimiento. No es aferrarse desesperadamente hasta que tu juventud se escape de tus dedos apretados. Es la voluntad de seguir creciendo a cualquier edad que tengas.

El objetivo no es permitirse la expectativa poco realista de permanecer joven para siempre. Más bien es enamorarte de tu vida, una y otra vez, y que cada día resulte precioso, renovador y vigorizante a su manera.

La vejez debe tener la misma emoción que la juventud

No es lo mismo que ser joven. Cada época tiene su propia estación, y aunque en la vejez la creatividad pueda parecer más modesta, menos ambiciosa, sigue siendo valiosa.

Debido a que está templada por la sabiduría de los años y liberada de las expectativas sociales que a menudo acompañan a la juventud, nuestra creatividad en la vejez realmente podría ser mejor que en nuestra juventud.

Los intereses no se centran tan estrechamente en la carrera y la crianza de los hijos; pueden ensancharse. Nos convertimos en exploradores.

Para aclarar algunos detalles de este artículo, hablé con mi abuela por teléfono. Después de hablar, me envió un mensaje de texto con algunas cosas más que había olvidado mencionar, y agregó: «PD: el hecho de que te esté enviando un mensaje de texto significa que he aprendido algo nuevo».