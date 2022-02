Wordle es un juego fruto del amor

El popular juego de palabras fue creado originalmente por un ingeniero, Josh Wardle (así escrito), para su pareja

Miles de personas alrededor del mundo están jugando Wordle, un juego que consiste en adivinar diariamente una palabra de cinco letras en un número limitado de oportunidades.

Pero la verdad es que cuando Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn (Estados Unidos), ideó este juego el año pasado, sólo lo hizo pensando en una persona: su pareja, Palak Shah.

Palabras que conquistan

Eran principios del 2021 y ambos estaban ya un poco aburridos por las restricciones de la pandemia. Josh sabía que a Palak le encantaban los juegos de palabras, así que decidió crear uno especialmente para ella, que lo llamó Wordle (haciendo un juego de palabras entre su apellido y el término “Word”, que significa “palabra” en inglés).

La pareja jugó durante meses y les pareció tan divertido que lo compartieron en el Whatsapp familiar. Sus parientes también quedaron fascinados con el juego y Josh le vio potencial, así que decidió lanzarlo mundialmente en octubre de 2021.

Al principio sólo jugaron varias decenas de personas, pero a comienzos del 2022 se volvió viral y ya se reportan miles de jugadores en todo el mundo. Tanto así que el New York Times se lo compró por un millón de dólares.

Menos es más

La página es sumamente sencilla. No hay espacios publicitarios, ni atractivos gráficos, no tienes que pagar nada ni registrarte, no te envían notificaciones a tu correo o móvil… es sólo una página en blanco con el juego del día.

Y como tienes un número limitado de intentos diario, sólo pasarás unos pocos minutos jugándolo y poniendo a trabajar tu mente, permitiéndote cumplir igual con tus obligaciones y sin sacrificar tiempo valioso en familia.

Palak está contenta de que Josh haya compartido el juego que creó para ella con el mundo. Además, él la incluyó en el proceso de la globalización de Wordle. Ella fue quien revisó la lista de las 12 mil palabras de cinco letras y las redujo a un poco más de dos mil. Eliminó aquellas que eran demasiado rebuscadas como para adivinarlas (varias de ellas ni las conocía).

Eso sí, ninguno de los dos sabe qué palabra saldrá cada día, de manera que ambos puedan seguir disfrutando del juego. Esta vez, con miles de personas.

“Definitivamente es la manera en que Josh muestra su amor”, declaró Palak al diario The New York Times.

Si quieres jugarlo en español, la versión más popular es la que creó Daniel Rodríguez: wordle.danielfrg.com.