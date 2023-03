Cuaresma de Jonathan Roumie: Ayuno, compartir la fe y una nueva película

Gina Christian de OSV habló con la estrella de 'The Chosen' y la nueva película "The Jesus Revolution" en una entrevista exclusiva

Esta Cuaresma, Jonathan Roumie tiene un plato lleno en el trabajo, y uno vacío en casa, le dijo a OSV News, gracias a un «ayuno intenso» que planea realizar entre ahora y la Pascua.

«El ayuno es súper poderoso», dijo Roumie. «Cada vez que lo hago, las cosas comienzan a abrirse y (hay) claridad. Sigo pensando en cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no podían expulsar ciertos demonios, y él (dijo): ‘Tienes que orar y ayunar más’… Hay un poder espiritual que proviene de disciplinar tu cuerpo de esa manera.»

El actor, que interpreta a Jesús en la exitosa serie de streaming The Chosen, también protagoniza la película recién estrenada Jesus Revolution, en la que interpreta al evangelista Lonnie Frisbee, un líder del movimiento «Gente de Jesús» en el sur de California a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.

El movimiento consiguió que miles de jóvenes de la contracultura del «sexo, las drogas y el rock and roll» de la nación acudir en masa a iglesias como Calvary Chapel en Costa Mesa, California, mientras impartía a las principales denominaciones cristianas una nueva apertura a los grupos marginados.

Con el público ya acostumbrado a verlo en la pantalla como Jesús, Roumie era natural para el papel, ya que el carismático Frisbee cultivó una apariencia similar a la de Cristo, dejando crecer el cabello largo y una barba mientras se ponía una túnica y sandalias para su ministerio.

«Creo que estaba orgulloso de ese hecho», dijo Roumie, quien investigó extensamente la vida de Frisbee para la película. «Reconoció que se parecía a Jesús y dijo: ‘No hay nadie más a quien quisiera parecerme’… Era fanático de San Francisco de Asís, y tomaba prestadas las tradiciones católicas de muchas maneras».

Un cambio

El papel marca un cambio para Roumie, quien describió a Frisbee como «una especie de alma torturada… con heridas muy, muy profundas».

Abusado y abandonado durante su infancia, Frisbee experimentó con drogas y espiritualidades alternativas cuando era adolescente, y finalmente se mudó al distrito de Haight-Ashbury de San Francisco durante el «Verano del amor» de 1967, cuando unos 100.000 jóvenes inundaron la ciudad.

Siguiendo lo que luego llamaría una visión «clara como el cristal», Frisbee volvió a comprometer su vida con Jesucristo, dejó la escuela de arte y abrazó el ministerio de tiempo completo.

“

«En la película, nos enfocamos en su tiempo en el que Dios lo levanta y lo envía como un apóstol con estos increíbles y carismáticos dones espirituales, dones del Espíritu Santo de manera muy abierta«, dijo Roumie. «Cuando hablas con algunas de las personas que lo vieron hacer… curaciones, (dicen) era como caminar con un apóstol. Fue así de extraordinario».

Al mismo tiempo, Frisbee luchó con los efectos del abuso infantil. Su matrimonio terminó en 1973, y una década más tarde se encontró alejado de la iglesia mientras luchaba contra su adicción a la cocaína. Frisbee finalmente volvió a su fe y se reconcilió con varios ex colegas mientras luchaba contra el SIDA, al que sucumbió en 1993.

«Él no era un dios», dijo Roumie. «Fue un hombre que Dios usó plenamente, a su servicio”»

Aunque la película abarca solo los años dorados de la vida de Frisbee, Roumie dijo que algunos de sus fanáticos «pueden estar un poco desconcertados» por su último papel, incluidos aquellos que se sorprenden «cuando me escuchan hablar con mi acento normal, porque simplemente espera que tenga un acento del Medio Oriente (como en The Chosen) donde quiera que vaya. … Cuando pasas tanto tiempo en las casas de las personas en sus televisores como este personaje, simplemente comienzan a pensar en ti como eso, sin importar lo que hagas».

En los comerciales de la aplicación de oración Hallow, para la cual expresa reflexiones de Cuaresma, Roumie incluso se burla de sí mismo por la posibilidad de ser confundido con Cristo.

Sin embargo, en cierto sentido, el arte y la vida no están tan separados, dijo.

«Confío en mi fe de manera tan fuerte y sacramental», dijo Roumie. «Antes de comenzar cualquier ronda de filmación, iré a misa, me confesaré, trataré de pasar un tiempo en adoración cuando pueda».

También reza la Liturgia de las Horas —también conocida como el «Oficio Divino»— que es la oración pública de la Iglesia que los fieles rezan juntos desde tiempos de Jesús para santificar el día, y complementa la Misa o Divina Liturgia. .

«Se basa en las Escrituras y te sientes mucho más conectado con Dios y con lo que Él te pide en tu vida», dijo Roumie. «Se siente como si estuvieras despejando las líneas de comunicación… para poder escuchar lo que (Dios) está tratando de transmitirte».

Movimiento en su carrera

Roumie dijo que al principio dudaba en compartir su fe católica abiertamente, incluso cuando la providencia divina ofreció oportunidades para hacerlo.

«Durante la pandemia, comencé a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia y el Rosario en línea. … Nunca antes había hecho algo así», dijo. «Estoy como, la gente va a saber que soy católico, y no es exactamente un gran cambio de carrera».

Pero «incluso los no católicos comenzaron a sintonizar y comprar rosarios», dijo Roumie, quien ha ganado un amplio atractivo ecuménico a través de su actuación y discurso, permitiéndole invitar a otros a acercarse a Cristo, mientras comunica la belleza de la fe católica.

La unidad cristiana «me habla muy profundamente», dijo Roumie. «Siento que Cristo no prefiere que su cuerpo esté fracturado, por lo que cualquier forma en que pueda ayudar a reparar eso es en interés de servirlo. … Esa es parte de mi función en las artes, de esta manera ministerial: unir a las personas bajo la bandera de Cristo».

Roumie dijo que ver a otros responder a ese llamado ha hecho que hablar sobre su fe «valga cada gramo de incomodidad».

«Me había comprometido a rendirme a Dios. Esto es lo que me siento llamado a hacer, y lo voy a hacer», dijo Roumie. «Dios me cubrirá las espaldas. Él me ha respaldado».