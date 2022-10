Jonathan Roumie de «The Chosen» dará el discurso principal en la Marcha por la Vida 2023

La marcha anual para terminar con el aborto en los EE. UU. continuará después de la reversión de Roe, con una nueva ruta





La Marcha por la Vida continuará en 2023, marcando la primera manifestación de la organización pro-vida desde que la Corte Suprema anuló la decisión de 1973 en Roe v. Wade, volviendo a poner las decisiones sobre el aborto en manos de los legisladores estatales.

Los organizadores anunciaron recientemente los oradores invitados, así como la adopción de una nueva ruta para su marcha por el Capitolio.

Los altavoces y oradores invitados

La Marcha por la Vida tendrá dos oradores invitados para el evento: el entrenador del Salón de la Fama de la NFL Tony Dungy y Jonathan Roumie, estrella de la exitosa serie The Chosen.

Dungy ha sido muy claro sobre su postura pro-vida en el pasado y se espera que se base en sus experiencias criando a ocho niños adoptivos para sus comentarios. Roumie se ha convertido en un orador inmensamente popular en los círculos cristianos desde su papel decisivo como Jesús, y usa su influencia para apoyar muchos esfuerzos católicos.

Completando el evento habrá una actuación musical especial de We Are Messengers. La banda se originó en Irlanda, pero tiene su sede en los EE. UU. desde 2015. Sus lanzamientos alcanzan habitualmente el top 10 de las listas cristianas y su música generalmente se caracteriza por melodías fáciles de cantar y letras que son sinceras en su fe. Para probar We Are Messengers, escuche «God You Are», uno de sus mayores éxitos de 2021.

¿Por qué marchar?

2023 será un año importante para la Marcha por la Vida, ya que celebra dos hitos importantes en el movimiento pro-vida.

Por supuesto, la primera razón para celebrar es la reversión de Roe, pero la Marcha por la Vida también conmemora el 50 aniversario de las manifestaciones provida. El tema de la Marcha por la Vida del 20 de enero ha sido anunciado como: «Próximos pasos: Marchando en una América posterior a Roe».

El movimiento pro-vida tiene mucho trabajo por hacer ahora que Roe y Dobbs están fuera de los libros. Lo que alguna vez fue un gran esfuerzo de formación a nivel federal ahora se expandirá para abarcar 50 batallas legislativas que tienen lugar en todos los estados.

March for Life señaló en un comunicado de prensa que la lucha también continuará a nivel federal, ya que algunos legisladores intentan consagrar el espíritu de Roe con nuevas leyes:

“Los políticos a favor del aborto en la Cámara y el Senado de los EE. UU. ya votaron a favor de la expansión más radical del aborto en la historia de los Estados Unidos, un proyecto de ley engañosamente llamado Ley de Protección de la Salud de la Mujer. Si se aprueba, este proyecto de ley extremo anularía las leyes estatales pro-vida existentes, evitaría la aprobación de futuras leyes estatales que protejan a los no nacidos y obligaría a los contribuyentes a pagar los abortos en todo el país, hasta el nacimiento. Yendo más allá de Roe, eliminaría las leyes de consentimiento de los padres. No podemos darnos el lujo de abandonar la lucha a nivel federal ahora”.

Nueva ruta

La decisión de la Corte Suprema ha causado un gran cambio en el movimiento pro-vida, y la ruta de la Marcha por la Vida a través de Washington, D.C., cambiará para reflejar esto.

La marcha ya no terminará en los escalones de la Corte Suprema, pues ya no queda nada que exigir a los magistrados. Ahora, la ruta llevará a los miles de manifestantes a las escalinatas del edificio del Capitolio.

March for Life señala que las manifestaciones a nivel estatal deben seguir este ejemplo y también llevar sus marchas a donde los legisladores estatales puedan escucharlas mejor:

“Debemos construir incansablemente una cultura de vida en el Capitolio y abogar por el avance de las políticas federales pro-vida. Pero no termina ahí: también debemos marchar en los capitolios de nuestros estados, instando a nuestros legisladores estatales a aprobar protecciones que salvan vidas para los no nacidos”.

Obtenga más información sobre la Marcha por la Vida de 2023 en su sitio web.