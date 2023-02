El Arzobispo estima que el 80% de los ucranianos necesitan ayuda… y a quien primero llaman es a los sacerdotes

El arzobispo mayor Shevchuk explicó la necesidad del cuidado pastoral, ya que el número de sacerdotes en la nación continúa disminuyendo

El 24 de febrero marcará un año completo desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania, y las predicciones indican que es posible que no termine en los próximos años. A medida que la guerra entra en su segundo año, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia católica griega de Ucrania, llama la atención sobre el trauma sufrido por tantos ucranianos, que el primado sugiere que requiere consuelo pastoral.

El Arzobispo Mayor Shevchuk habló en una reciente conferencia en línea organizada por Aid to the Church in Need (ACN), expresando la necesidad de que los sacerdotes identifiquen y atiendan los problemas psicológicos y físicos derivados del trauma de la guerra:

«De la Iglesia se esperaba comida, ropa, pero también una palabra de esperanza. La pastoral del pueblo es nuestra misión número uno, especialmente curar las heridas del pueblo. Casi el 80% de los ucranianos necesitan alguna ayuda para superar sus traumas, psicológicos, físicos y otros. Nuestra tarea como Iglesia es ayudar a sanar las heridas de nuestra nación», dijo el arzobispo mayor.

Señaló que si bien las naciones occidentales pueden considerar que estos problemas son más adecuados para los profesionales clínicos, los ucranianos tienden a desconfiar de los psicólogos. Señaló el uso de psicólogos clínicos por parte de la Unión Soviética para identificar y reprimir a quienes hablarían en contra de su régimen. El arzobispo mayor dijo que, en cambio, «cuando las personas tienen un problema, primero acuden a un sacerdote».

Sin embargo, un obstáculo importante para brindar atención pastoral a los ucranianos es la disminución del número de sacerdotes disponibles en la nación devastada por la guerra. El arzobispo Visvaldas Kulbokas, también presente en la conferencia, describió a los pocos sacerdotes que quedaban en el frente como «deprimidos, más cansados».

También se señaló que hay algunas áreas de Ucrania que no tienen ningún sacerdote activo. Regiones como la ocupada Donetsk, la ocupada Luhansk y partes de la región de Zaporizhzhia, un área combinada más grande que Croacia, no han podido retener a un solo sacerdote mientras las fuerzas rusas continúan esforzándose por dispersar o detener a los clérigos de la Iglesia greco-católica ucraniana.

Estos incluyen dos arrestos de alto perfil de sacerdotes de la UGCC, el padre Ivan Levytsky y el padre Bohdan Heleta, en noviembre de 2022. El arzobispo mayor Shevchuk dijo a la conferencia que no han podido asegurar su liberación a pesar de los continuos esfuerzos para verlos libres. El primate expresó sus temores de que los dos hombres estén siendo torturados.

También expresó su agradecimiento por la generosa ayuda brindada por organizaciones de todo el mundo, ya que gran parte de los $10 millones que han recibido provienen de ACN. El Arzobispo Mayor Shevchuk destacó más de 200 proyectos que han ayudado a más de 15.000 personas.

Algunas de las mayores contribuciones, señaló el primado, provienen del Papa Francisco, quien ha sido el intermediario entre los embajadores de Ucrania y Rusia. El Vaticano ha sido fundamental para asegurar la liberación de muchos prisioneros de guerra, mediante la entrega de listas de nombres a la embajada rusa.

«Los ucranianos a menudo critican a cualquiera que tenga una relación con Rusia, pero estamos muy agradecidos con el Papa Francisco y la Santa Sede por estar en contacto con la parte rusa, porque sin eso no podríamos rescatar a nadie», dijo Shevchuk.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha creado una página web de fácil navegación para recopilar donaciones de los fieles y de aquellos que apoyan los esfuerzos de ACN para ayudar a los ucranianos atrapados en la zona de guerra. Aquellos que estén interesados en donar a su noble causa pueden hacerlo aquí.