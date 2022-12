Cómo anunciar tu enfermedad grave a los seres queridos

Hablar sobre tu enfermedad grave con quienes te rodean puede aliviar tu carga y sentirte apoyado. Sin embargo, algunos se niegan a hacerlo o no saben cómo hacerlo. Consejos para dar el salto

«Tres días después de la muerte casi repentina de mi abuela, encontramos el dictamen de un médico en su cartera. Dijo que solo le quedaban unas pocas semanas de vida. Nunca nos lo dijo», explica Anne, de 30 años.

Este comportamiento de su abuela, que murió de leucemia, nunca lo entendió. «¿Por qué no nos lo dijo? De haberlo sabido, habría pasado todo el tiempo que le quedaba a su lado», lamenta la joven.

Entre los primeros síntomas, los exámenes, las hipótesis, los análisis complementarios y el diagnóstico final pueden pasar varias semanas o incluso varios meses. Todo el tiempo que tenga la persona con una enfermedad grave para aceptar su situación y hablar de ella con su entorno. Y, sin embargo, algunos luchan por hacerlo.

Las causas del mutismo

«Siempre es al amparo de la protección, ya sea para proteger a sus seres queridos o para protegerse a sí mismo, que el paciente tiene miedo de anunciar su enfermedad a sus seres queridos», explica a Aleteia Catherine Mognolle, psicóloga de la casa médica Jeanne Garnier en París.

Continúa: «Escucho a la gente decir: ‘No puedo decirles eso. No lo soportarían’. Y sin embargo, miembros de su familia me dicen después: ‘Sabemos que se va a morir’.»

Según la especialista, el paciente también teme ser encasillado, y teme que solo hablemos de su enfermedad una vez que la haya anunciado.

«En la unidad de cuidados paliativos también veo diferencias bastante visibles entre lo que el paciente sabe sobre su enfermedad y lo que saben o imaginan sus familiares. Hay, por ejemplo, muchas fantasías sobre una posible cura. A veces la gente también prefiere minimizar las cosas. Una persona puede, por ejemplo, decir que tiene un cáncer grave, sin especificar necesariamente que el tumor se está extendiendo o que los tratamientos no están surtiendo efecto», añade Catherine Mognolle.

Este es el caso del abuelo de Nicolás, que padece la enfermedad de Alzheimer. «Ha estado afectado por esta enfermedad durante más de diez años. Y lo descubrimos tarde, cuando su comportamiento empezó a cambiar. Sin embargo, lo sabía desde hacía mucho tiempo. No quiso decírnoslo. Quería seguir trabajando, tenía miedo de perder su trabajo y de no poder ayudar más a pagar nuestros estudios a mis hermanos y a mí», explica el joven de 22 años.

Si la psicóloga remarca que no hay obligación de anunciar su enfermedad a quienes le rodean, señala sin embargo que «uno tampoco debe cerrarse a la posibilidad de hacerlo».

Alain lo sabe y, sin embargo, prefiere esperar para anunciarlo de momento. Sumido en una profunda depresión desde que descubrió que padece la enfermedad de Parkinson, no quiere hacer confidencias sobre su estado de salud.

«No quiero piedad. No quiero que los demás me vean como un no-muerto», explica el sexagenario. La única persona a la que le confesó su diagnóstico es a su sacerdote. «Confío en él, sé que lo mantendrá en secreto. Sólo le pedí que orara por mí».

¿Por qué anunciarlo? La respuesta de San Juan Pablo II

«Estar enfermo no es nada. Sacude muchas cosas. No podemos pretender que no existe porque requiere un doble esfuerzo. No solo atravesamos la enfermedad, sino que además, la atravesamos solos”, advierte Catherine Mognolle. Anunciarlo a quienes te rodean te permite contar con su apoyo.

Este es también el consejo dado en 1962 por el obispo Karol Wojtyła, entonces obispo auxiliar de Cracovia, a su amiga Wanda Poltawska, una psiquiatra polaca afectada por un cáncer de colon. Se siente incapaz de decírselo a su marido Andrzej. El miedo de imaginarlo solo con sus cuatro hijas pequeñas y de morir pronto la paraliza.

Luchando juntos «por su salud y por su vida».

Tal y como describe en su libro Diario de una amistad (Médiaspaul), decide escribir una carta a Karol Wojtyla, su amigo espiritual de toda la vida, para contarle en secreto la mala noticia.

Al darse cuenta de que su amiga estaba tentada a abandonar los tratamientos necesarios, el futuro Papa le respondió de inmediato pidiéndole que «le contara todo a su esposo». Según él, para la pareja era muy importante luchar juntos «por su salud y por su vida».

Unos días después, Wanda Poltawska le confía todo a su esposo y toma la decisión de operarse. La fecha está fijada para el jueves 22 de noviembre de 1962. Pero finalmente no se llevará a cabo. Wanda se curó milagrosamente por intercesión del Padre Pío .

Cómo hacerlo

«Todo depende de la relación que tengas con la persona», señala Catherine Mognolle. Palabras que resuenan en la historia de Pablo, de 55 años. «Cuando supe que tenía cáncer de pulmón, inmediatamente se lo conté a mi esposa. Por otro lado, no se lo dije a mi familia. No los encuentro sinceros, tenemos un pasado difícil juntos. Sé que si les hablo de ello enseguida pensarán en el legado…», le confía a Aleteia.

Shutterstock | fizkes

Para aquellos que deciden dar el paso y abrirse a sus seres queridos, Catherine Mognolle aconseja eliminar el anuncio hecho de forma natural. Comenzar directamente diciendo que tiene una enfermedad grave que debe evitarse, podría apresurar a quienes lo rodean demasiado rápido.

«Hay que abordar el tema con delicadeza, teniendo en cuenta la fragilidad potencial del otro. Hable como cuando habla con los niños, evite el vocabulario demasiado técnico. No adelantarse a las preguntas, es decir, dar información que no ha sido solicitada y que podría irrumpir, hasta el punto de crear un trauma en el otro. »

De hecho, siempre debemos tener en cuenta que anunciar una mala noticia es tan difícil para quien la da como para quien la recibe. En cuanto a las emociones, no es necesario contenerlas. «Veo familiares de pacientes que no quieren llorar, pero sin embargo es bueno llorar juntos, compartir emociones juntos, incluso el miedo», apunta la psicóloga.

¿Cómo lo dices a los niños pequeños?

Si, por el contrario, la persona tiene muchas dudas, o si no podemos hablar con ella sobre su enfermedad por diversas razones, es posible sugerirle que vaya al médico juntos para que haga el papel. de mediador. «Pero cuidado, el anuncio de los médicos no siempre es delicado. Depende de los médicos, por supuesto. Por lo tanto, debe tener confianza real en su médico «, desliza Catherine Mognolle.

Cabe señalar que buena parte de las personas aprenden el diagnóstico juntas en el consultorio médico, aunque algunas prefieren acudir solas a esta importante cita.

¿Cómo se habla con los niños pequeños al respecto? Los médicos también son llamados a menudo para anunciar la muerte inminente de un paciente a sus hijos pequeños. «No debemos hablar en términos médicos de la enfermedad, advierte Catherine Mognolle. ‘Papá está cansado’ les hablará más a los niños que si les explicamos la enfermedad de su padre. Lo mejor es hablar con ellos una vez que haya signos visibles de la enfermedad».