«Ayudemos al feto, pero también a las embarazadas y a sus familias»

No es economía ni es política ni es ideología. El doctor Josep Maria Guardiola preside en Barcelona una jornada de Bioética que aborda temas candentes del inicio al fin de la vida enfocados desde la excelencia de la dignidad de cada persona.

La dignidad humana de principio a fin. Esa es tal vez la mirada que nos falta para valorar cada polémica en cuestiones de bioética. Y ese es el eje de la jornada de Bioética que se celebra en Barcelona mañana día 22 de noviembre. Lo organiza la Asociación Catalana de Estudios de Bioética (ACEB), que preside el doctor Josep Maria Guardiola, médico internista del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

«Quiere ser una jornada para apuntalar la importancia de la persona, de su dignidad«, explica este médico, consciente de que «la bioética se encuentra en el ojo del huracán de grandes debates no solo médicos sino jurídicos, políticos, educativos, sociales…». ¿Quién no oye hablar en su país de cuestiones como el aborto, el suicidio, la eutanasia, los cuidados paliativos, la discapacidad, el embarazo…? ¿Y qué posición adoptar?

¿Cómo defender la vida de las personas sin entrar en el ruido social y mediático?

La ACEB ha pensado esta jornada sobre todo para sanitarios, «pero está abierta a todo el mundo, porque aportará información y ayudará a formarse un criterio ante las situaciones que hoy se nos presentan», afirma Guardiola.

El doctor Josep Maria Guardiola, presidente de la Asociación Catalana de Estudios de Bioética. Gentileza.

De hecho, ya el programa presenta cada intervención de un especialista con un caso. Un caso que a todos nos suena: el de la abortista que dice «mi cuerpo es mío y eso me da derecho a abortar», el de una embarazada que dice no ser capaz de traer al mundo a un hijo con síndrome de Down, el del paciente que sufre una enfermedad crónica y prefiere «acabar con el sufrimiento cuanto antes»…

Bebé recién nacido. Kristina Bessolova | Shutterstock

Un grupo de profesionales que están en primera línea de fuego en los hospitales van a liderar las mesas redondas.

Dignidad humana

En la primera hablarán de la dignidad humana: el Dr. Jesús Vaquero, médico de familia del hospital Benito Meni; la Dra. Montse Esquerda, pediatra en el hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida y directora del Institut Borja de Bioètica; y Carlos Pérez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU.

El inicio de la vida

El segundo bloque será sobre «El inicio de la vida» y contará con la Dra. M. Pau Wemberg, médico de familia y presidenta de Pro Vida Barcelona; Edurne Mazarico, obstetra y ginecóloga del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; y Ana Martín, neonatóloga del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona.

El tercer gran tema estará moderado por Tere Camps, enfermera de cuidados intensivos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; y lo liderará Juan Carlos Trallero, médico presidente de la Fundación Paliaclínic.

Contra corriente

«Claramente esta jornada va contra corriente», sonríe Guardiola, quien asume el reto como «una posibilidad de hablar de la excelencia de la dignidad humana». Eso incluye «al que ha matado a otras personas por violencia vicaria (un padre que por hacer daño a su esposa mata a los niños sería un ejemplo), al bebé que llega muy mal y va a morir al poco de nacer…».

«Es importante que hablemos de ello porque son situaciones con las que los sanitarios nos encontramos contínuamente. Y hay que ver cómo ponemos remedio a ellas para salvar vidas.»

Por ejemplo, en el caso de los fetos que presentan malformaciones, el doctor Guardiola reconoce que «hoy por hoy la mayoría de mujeres embarazadas de un feto con malformaciones aborta. Se trata precisamente de que, teniendo en cuenta su dignidad, hagamos que esos fetos tengan las mismas opciones de vida que los demás, y para ello también tenemos que pensar en ayudar a las embarazadas y a las familias.»

Un tema que ha adquirido enorme importancia en los últimos años es el de la salud mental y concretamente el del suicidio. «Esto, desde el punto de vista penal y médico, plantea muchos interrogantes. En la jornada vamos a tratar de ver cómo enfocarlo desde el derecho natural, es decir, de modo que todos sepamos actuar con sentido común.»

Momento de atención a una persona moribunda en el hospital. cmp55 | Shutterstock

«Cuando una persona ha intentado suicidarse, cuando nos llegan a urgencias casos de autolisis, los médicos le ayudamos a sobrevivir. Luego todos te lo agradecen y te dicen que fue un mal momento u otras razones… Entonces, se plantea cómo enfocar el hecho de que un paciente quiera la eutanasia, que en el fondo es quererse suicidar.»

La Jornada de la ACEB tendrá lugar mañana día 22 de noviembre en el Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona. Dará comienzo a las 16.20 horas