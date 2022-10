Premio Emmy al documental sobre el doctor Tallaj realizado por SOMOS y Aleteia

El documental "Doctor Tallaj: El hispano que se enfrentó al COVID-19 en Nueva York" recibió el prestigioso galardón del capítulo de Nueva York de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos en la categoría de "Preocupaciones sociales".

El Capítulo de Nueva York de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos ha otorgado en su edición de 2022 un premio Emmy al documental Doctor Tallaj: The Hispanic Physician who faced COVID-19 in New York (en español Doctor Tallaj: El hispano que se enfrentó al COVID-19 en Nueva York).

El reportaje, destacado en la categoría de «Preocupaciones sociales», se centra en la actividad heroica que realizó el doctor Ramón Tallaj durante la pandemia como líder de la red de médicos SOMOS Community Care, que trabaja en la atención de personas vulnerables en Nueva York.

El doctor Ramon Tallaj sostiene la estatuilla del NY EMMY 2022. SOMOS COMMUNITY CARE

El vídeo fue realizado y producido por la red de médicos SOMOS Community Care, que cuenta con más de 2.500 profesionales, y la red católica global Aleteia.

Clica para ver el vídeo del momento en que se proclamó el vídeo ganador:

Médicos en primera fila contra el COVID-19

En sus 18 minutos (25 minutos en la versión en español), el propio doctor Tallaj ofrece una visión real y a la vez crítica de cómo lideró la batalla contra el COVID-19 ante las adversidades no solo médicas sino también políticas que se presentaron sobre todo entre la población más desfavorecida de la Gran Manzana en 2020 y 2021.

El premio fue adjudicado el 8 de octubre en la tradicional ceremonia anual de entrega de los premios Emmy de Nueva York (Nyemmys.org), que en 2021 tuvo que celebrarse virtualmente a causa de la pandemia.

El doctor Ramon Tallaj y parte del equipo de SOMOS y Aleteia productores del video ganador.

Los prestigiosos Emmy reconocen desde 1949 las mejores producciones y profesionales de la producción televisiva de los Estados Unidos.

Homenaje al heroísmo de los médicos

Al recibir el reconocimiento, el doctor Tallaj quiso dar, ante todo, gracias a Dios, quien «me ha guiado en mi vida profesional y personal, y me ha enseñado que lo más importante es la persona y la dignidad humana». «Mi vocación como médico -dijo- es humanizar el sistema sanitario poniendo al paciente en el centro de nuestros cuidados».

Ramón Tallaj dedicó el premio Emmy «a los médicos de SOMOS Community Care y a todos los médicos de la ciudad de Nueva York que perdieron la vida durante la pandemia a causa de su heroico servicio a sus pacientes, muchas veces los más necesitados».

El doctor tuvo en mente especialmente a los 12 médicos de SOMOS fallecidos por COVID-19 en su batalla contra las desigualdades que llevan sufriendo sus comunidades en materia de salud.

«En general -añadió el doctor-, este reportaje es un reconocimiento a la labor de los médicos de atención primaria, mujeres y hombres de todas las razas y credos, que dan su vida cada día al servicio de sus comunidades”.

El doctor Ramón Tallaj junto a su esposa Inés y sus hijos Paul y Katherine.

Tras dedicar el premio a su esposa, Inés, e hijos, nietos y a toda su familia, Ramón Tallaj agradeció la profesionalidad de los productores del vídeo: el equipo de Aleteia (del que formaron parte las periodistas Miriam Díez Bosch como directora de servicios creativos y Dolors Massot como guionista y productora), así como a la productora Miriam Coletta, el director de fotografía Renzo Devia, la vicepresidenta de Comunicaciones de SOMOS Anel Pla y la periodista Denisse Oller.

El NY Emmy 2022 llega a SOMOS Community Care después de que en 2021 esta entidad recibiera otros dos NY Emmy por los vídeos «El grafitero que se convirtió en doctor» y «SOMOS Kidz Animated Series».

El vídeo ganador del NY Emmy 2022 (en lengua inglesa) es el siguiente:

El vídeo en lengua española puede verse a continuación:

Aquí pueden ver más imágenes de la noche de los NY EMMY Awards 2022.