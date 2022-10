Llevaba buscando trabajo durante mucho tiempo y pidió oración a través de Aleteia Family…

Valoramos la Red de Oración Aleteia como un regalo para nosotros y para ustedes, nuestros lectores. Nosotros mismos experimentamos lo difícil que es a veces arrodillarse o incluso elevar nuestros pensamientos y pedir apoyo a Dios. Pero también estamos seguros de que nadie está solo en la Iglesia, que nos tenemos los unos a los otros, también para «llevar las cargas los unos de los otros».

Es por eso que Aleteia Family funciona desde hace varios meses y, dentro de ella, una red de oración. Religiosos y religiosas de 550 monasterios de todo el mundo rezan regularmente por las intenciones que les encomiendan. Cada vez recibimos más mensajes compartiendo los frutos de esta oración. Los leemos con alegría y gratitud. Aquí hay una de esas noticias. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y los alentamos a unirse a esta comunidad única.

Los frutos de la oración

Soy profesora con estudios homologados, sé noruego pero eso no me ayudo en nada. No me contrataron en jardines de infancia ni en empresas de limpieza. Mi estado mental empeoraba con cada negativa a aceptarme para trabajar.