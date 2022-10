La vuelta a España en 142 monasterios

Jesús García de las Heras ha cumplido el sueño de su vida: en su libro «Visitas monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país», recoge la historia de 142 monasterios españoles. En esta entrevista nos invita a emprender con él un viaje que no deja a nadie indiferente

Jesús García de las Heras nació a quinientos metros del convento de las Clarisas de Chinchón, precioso pueblo de la Comunidad de Madrid. Sus partidos de fútbol de niño, junto a las puertas de esa comunidad religiosa, le hacían preguntarse: «¿qué habrá tras esos muros?».

Tras su jubilación, cumplió un sueño: publicar el libro Visitas monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país (editorial Avant), en él recoge la historia de 142 monasterios españoles.

En este viaje, el autor adentra al lector en los orígenes e historia de los principales monasterios que han marcado la fe y la cultura de la historia de España,, detallando en cada uno de ellos quiénes fueron sus fundadores, cómo es su arquitectura, qué obras de arte contemplan o qué personajes históricos recorrieron sus estancias o están enterrados allí.

Todo un relato escrito gracias a los largos viajes que Jesús García de las Heras ha hecho a cada uno de ellos y las largas e interesantes conversaciones que ha tenido con sus madres abadesas, prioras, priores y/o monjas que habitan hoy en día en ellos.

– Cuéntanos, ¿quién es Jesús García de las Heras?

Soy un ciudadano español, que nació en 1954 en uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid, Chinchón. Me crie al lado del monasterio de las Clarisas. De ahí que es un monasterio muy particular para mí: es del siglo XVI-XVII. Jugaba con los amigos en la puerta del monasterio y tenía una inquietud de pequeño: saber lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo vivían intramuros las personas que estaban dentro, es decir, las monjas. En aquella época, en ese monasterio trabajaron familiares míos.

Jesús García de las Heras, en una de sus visitas

Mi abuelo fue el maestro de obras varias veces en sus reparaciones.

– Jesús, llega el momento de tu jubilación. ¿Y qué sientes? ¿Tenías aficiones? ¿Cuál era tu plan?

Fue la ocasión de cumplir un sueño. Unos meses antes de jubilarme pensé: «¿Qué voy a hacer cuando me jubile? Voy a empezar a visitar monasterios». A la vez que los visitaba, escribir la historia de los mismos, y mostrársela a las/los responsables de los mismos con el fin de contrastar los datos.

Quería también hacer un reportaje fotográfico, donde me dejasen las hermanas y los monjes: en total, han salido más de seiscientas fotos, de las cuales he publicado 417 de los 142 monasterios descritos en el libro.

– ¿Cuánto tiempo has tardado en armar esta «enciclopedia» de monasterios?

Con el tema del libro he estado trabajando durante cuatro años y medio. Realmente han sido casi tres años visitando y escribiendo las historias de los mismos. Y, por fin, una editorial, Avant, creyó en mi proyecto a final del pasado año.

Salió a mediados del mes de junio tras haber visitado más de ciento sesenta monasterios. Visita tras visita. Son cuatro años. En algún momento tenía que cortar, ya que salía un libro inmenso.

Está teniendo bastante éxito. El libro se encuentra en varios sitios, como Amazon, en la web de la librería de El Corte Inglés, en La Casa del Libro y en más de doscientas librerías de toda España.

Jesús García de las Heras, en una exposición sobre su libro

– ¿Qué podemos encontrar en tu libro?

Fundadores, fechas, estilos arquitectónicos, todo tipo de arte sacro, si hay alguna persona interesante en el monasterio enterrada; si hay algún cuerpo incorrupto de alguna religiosa, como es el caso de la beata Maria de Jesús, su cuerpo está en la Iglesia de las Madres Carmelitas de Toledo.

– ¿España es una potencia en arte sacro y vida religiosa?

A pesar de desamortizaciones, guerras, guerras civiles, tenemos una cantidad de arte sacro muy importante y cuidado en estos lugares. Es de lo más importante del mundo.

Hay unos 750 monasterios todavía con órdenes religiosas. Pero están cerrando muchos por falta de vocaciones. En lo que va de siglo XXI, más de 200, en España, principalmente por falta de vocaciones

– ¿Cómo les contaba usted a las prioras y a los priores que estaba haciendo un libro de monasterios, conventos y abadías?

Muy sencillo, les llamaba por teléfono explicando mi proyecto de amor a estos sitios y a todos los religiosos/as, establecía una fecha de visita para explicarles el proyecto y lo entendían perfectamente.

Mi idea era ir a visitarles para comparar datos o corregirlos en algún caso. En la actualidad, hay personas que por desconocimiento no saben lo que hacen los religiosos/as en los monasterios. Viven de su trabajo.

Principalmente realizan una gran variedad de productos diferentes que venden allí y también a veces de sus pequeñas pensiones. También viven de las hospederías, que tienen tan magníficas en algunos monasterios, como el de dominicas de Casalarreina, en la Rioja, o el de los dominicos de Caleruega, en Burgos. Y muchas más que hay por diferentes lugares de España.

– ¿Qué les ha parecido el libro a los protagonistas?

Les ha encantado, están muy contentos con el libro, tanto como yo. A diario estoy en contacto con las religiosas. De hecho, queda pendiente algún viaje por varios monasterios, porque me han pedido libros ya, como las clarisas de Carrión de los Condes y otros conventos.

Jesús sigue y seguirá con el tema en su cabeza y en su cuerpo, pero sobre todo en el corazón. Miles de hombres y mujeres callados en oración por el mundo… No parará hasta no dar a conocer las joyas que tenemos de monasterios en nuestro país y, si me permite una licencia el autor…, las verdaderas joyas viven dentro, son ellas y ellos, los que han dejado el mundo para rezar ante Dios por todos nosotros, todos los días.