La inspiradora reflexión de un viudo sobre ser el cónyuge que se queda

Una publicación conmovedora en Facebook revela cómo Henry Cordonnier pudo ver la carga de ser viudo bajo una nueva luz.

Henry Cordonnier es un hombre de gran fe. Ha dedicado gran parte de su vida adulta a instruir a otros en la fe católica. Y es gracias a su profunda fe que ha podido encontrar consuelo en el tiempo transcurrido desde que su amada esposa, con quien se casó hace 42 años, Ann, falleció de cáncer de ovarios a la edad de 68 años.

El autor, maestro y padre de siete hijos vivos y tres que murieron antes de nacer, abrazó las redes sociales en su jubilación y las usa como una herramienta para compartir sus pensamientos inspiradores basados ​​en la fe.

Hablé con Cordonnier recientemente para hablar sobre una publicación que compartió en Facebook y cómo una perspectiva que abrazó gracias al Señor lo ayudó a sobrellevar el hecho de ser viudo.

Su perspectiva fue tan inspiradora que obtuvo una cantidad de «me gusta» que conmocionaron a este hombre de 69 años. Él accedió amablemente a que lo compartamos con ustedes aquí:

«Por lo general, un cónyuge sobrevive al otro y el cónyuge sobreviviente lleva una cruz de pérdida durante mucho tiempo. El Señor me ha dado una forma de pensar sobre esta cruz que me ha ayudado a llevarla, y quiero compartirla contigo. Espero que lo encuentres útil.»

​»A los cónyuges les gusta hacer actos de amor el uno por el otro, lo que a menudo implica hacer un sacrificio que puede variar de pequeño a grande. Siempre me hizo sentir bien cuando pude hacer algo amoroso por mi esposa. Por ejemplo, cada semana Ann hacía una lista de compras y yo llevaba a todos los niños (teníamos siete) conmigo a la tienda de comestibles. Siempre íbamos a más de una tienda para conseguir las mejores ofertas. Esto le daría a Ann unas dos horas de estar sola para hacer lo que quisiera sin interrupciones. Realmente apreció este pequeño acto de amor, y lo hice durante más de 25 años. Estaba feliz de hacer esto por ella porque la amaba.»

​»Muchas veces surge una situación y ambos cónyuges se miran para ver quién se va a hacer cargo. Eventualmente, uno de los cónyuges dirá: ‘Cariño, yo me encargo. Solo relájate’. Bueno, así es como veo mi vida ahora. Ann murió primero y puedo darle un último regalo. Uno de nosotros tuvo que sufrir el dolor de la pérdida y la separación, y me alegro de que sea yo. Entonces, todos los días le digo: ‘Cariño, tengo esto. Simplemente diviértete en el cielo’. Me hace sentir mucho mejor por el dolor que estoy pasando porque es un regalo para ella para que no tenga que pasar por eso.»

«Se podría decir que no tuve elección sobre quién murió primero. Estarías en lo correcto. Pero tengo la opción de cómo responder a esta situación, y elegí aceptar la muerte de Ann como la voluntad de Dios para nosotros. Elegí agradecer a Dios por darme esta oportunidad de morir en último lugar y soportar todo el sufrimiento que conlleva, gran parte del cual aún se encuentra en un futuro desconocido. Estoy agradecida de que nunca tuvo que sufrir los dolores de ser viuda. Me hace sentir bien pensarlo de esta manera.»

«¡Estoy feliz de cuidarlo por nosotros, querida!»

Las palabras «¡Estoy feliz de cuidarlo por nosotros, querida!» parecen hacer eco después de leer el pasaje. El amor exige sacrificio constante, como señala Cordonnier en su post. Es la forma en que usamos nuestro amor supremo para sobrellevar el dolor de este sacrificio lo que nos ayudará en los momentos más difíciles.

Si bien este abuelo de 27, que pronto espera otro, escribió esta publicación para brindar consuelo a otras viudas y viudos, también es valiosa para aquellos que se sienten abrumados en sus matrimonios.

Cuando los sacrificios son necesarios, necesitamos ver el panorama general. Si pudiéramos aprender a ver nuestros sacrificios como un regalo y no como una carga, entonces viviríamos en una unión de amor y no de resentimiento.

Cordonnier se sorprendió al ver una respuesta tan positiva a su publicación por parte de tanta gente, pero su conmovedor mensaje es tan refrescante que no sorprende que haya resultado tan popular.

Además de la publicación, el esposo también compartió conmigo el papel que desempeñó en los últimos meses de Anne. Se retiró de un trabajo de tiempo completo que amaba para poder brindarle cuidados paliativos en su hogar, por lo cual está agradecido con Dios:

«Estuvimos juntos en todo y fue un gran privilegio ayudarla a superarlo y ella fue tan fiel hasta el final. Estuvo en coma durante la mayor parte de los últimos nueve días. Dos días antes de morir, el sacerdote le dio los últimos ritos. Cuando él le hizo las preguntas: ‘¿Crees en Dios Padre Todopoderoso?’, desde su coma, ella respondió con fuerza: ‘Sí, creo’. Ella hizo lo mismo con la creencia en el Hijo y la creencia en el Espíritu Santo. Esas fueron las últimas palabras que pronunció».

La publicación de Facebook es solo un ejemplo de los escritos inspirados en la fe de Cordonnier. Sus libros, My Gospel y More Gospel también han demostrado ser populares entre los lectores. Y eso no es todo. El hombre de familia continúa formando a otros en la fe en su parroquia, en Zoom y en las charlas que da en su restaurante local.

Parece que Dios ciertamente tenía un plan para la familia Cordonnier. Han vivido una vida tan llena de amor que podían usarla al servicio de los demás.