Músico iraní: “Me hice cristiano por la música de Bach”

El pianista iraní Ramin Bahrami es un converso al cristianismo, cuya historia apareció recientemente en el sitio web de la publicación italiana Famiglia Cristiana. Su infancia en Teherán transcurrió bajo el régimen de Jomeyni y a la sombra de la cruenta guerra Irán-Irak, que estalló el 21 de septiembre de 1980 y que dejaría más de un millón de muertos en ocho años.

Ramin Bahrami descubre a Bach

Un día, a la edad de 6 años, mientras las alarmas antiaéreas sonaban constantemente, Bahrami escuchó un disco traído de París por un amigo de la familia. La música era la de Johann Sebastian Bach, interpretada por el pianista canadiense Glenn Gould, y cambiaría su vida.

Bahrami dijo a Famiglia Cristiana :

Hasta entre espinas nacen rosas. Mientras había fuego ardiendo afuera, fui descubriendo a Bach. Era una música tan celestial que inmediatamente tuve la impresión de que era el Señor cantando en ese momento. Aún no lo sabía pero había encontrado mi hogar: el cristianismo. Me senté al piano y le rogué a Dios que algún día pudiera tocar así.

El padre de Bahrami, ingeniero en la época del sha y pianista, fue encarcelado acusado de oponerse al nuevo régimen. Todavía estaba en prisión cuando Ramin y su familia emigraron a Europa. No sabían que nunca lo volverían a ver.

Llegada a Italia y muerte de su padre

El plan inicial de la familia era viajar a Alemania, tierra natal de la abuela paterna de Ramin, pero el primer país que les dio la bienvenida fue Italia, gracias a una beca que recibió para estudiar en el Conservatorio de Milán, obtenida a través de la embajada italiana en Teherán.

Fue mientras estaba en Italia que la familia recibió la noticia de la muerte del padre de Ramin. Explica a Famiglia Cristiana :

“Yo ya estaba en Italia. Tenía poco más de 9 años cuando mi hermano mayor nos llamó desde Irán. Inmediatamente dijo: nuestro padre murió. No comencé a llorar de inmediato, pero hice algo que le hubiera gustado. Fui al piano y toqué un Impromptu de Franz Schubert, uno de los más lúgubres y sombríos de la historia de la música.

Bach lo llevó al catolicismo

Sin embargo, Bach —en cuyas notas siente la presencia viva de Dios— fue el conducto de su conversión al catolicismo. Le dijo al sitio web italiano:

En un sueño, yo tenía 10 años y bailaba en círculo con Johann Sebastian Bach a mi lado, quien no me decía absolutamente nada. Comprendí la importancia del silencio, que luego redescubrí en la fe cristiana (…) Estos silencios durante las ceremonias son tan importantes como las palabras escritas, porque el Señor también nos habla a través del silencio. Me dije a mí mismo, si un hombre excepcional como Bach creó toda esta música para Cristo, de una manera tan completa y espléndida, entonces este es el camino correcto. Todavía no estaba bautizado, lo haría años después cuando me casara, pero tenía claro que era cristiano y el mensaje de Cristo ya estaba en mí.

Crisis existencial y renacimiento a través de la fe

El músico relata cómo superó posteriormente un momento de gran crisis existencial al regresar de una gira por México. Estaba muy mal: incluso había pensado en dejar el piano.

Estuvo en el Veneto (Italia) para dar un concierto en la iglesia. Describe la escena de Famiglia Cristiana:

(…) en la sacristía de esta iglesia encontré milagrosamente en el suelo una estampa con un texto del arzobispo francés Dominique Lebrun. Parecía ser una oración escrita especialmente para mí, cuando ya no quería vivir. Decía, más o menos, “Ámame tal como eres. No importa si no eres un ángel; Conozco todas tus miserias. Ámame como eres.” Me di cuenta de que tenía que seguir adelante y jugar.

Esclerosis múltiple

Desde hace 20 años, Bahrami vive con esclerosis múltiple, a la que ahora considera una compañera de viaje. Explicó a la reportera de Famiglia Cristiana Donatella Ferrario:

Hace 20 años que tengo esclerosis múltiple: durante años no hablé de eso, pero un día me decidí. Mi testimonio tal vez pueda ayudar. Mi hermano también la padece pero en su caso ha sido más invasiva. He aprendido a aceptarla como una amiga, no como un castigo, una presencia engorrosa que me confronta a cada instante con mi fragilidad, con la limitación propia de todo ser humano. El camino es difícil pero también desafiante: hay momentos en que la alegría te sorprende y el hecho de tener altibajos es un poco como vivir las olas de la propia música de Bach. Hay verano, hay sol, y cuando brilla en Alemania [nota del editor: el pianista vive desde hace años con su madre de 84 años en Stuttgart], es algo excepcional, pero también está el invierno, el frío. Son precisamente estos los que nos hacen apreciar el sol naciente.»

Devoción mariana

Bahrami continúa hablando sobre su devoción a la Virgen María:

Como creyente digo que tengo dos madres, una que se llama Shahin Asfhar, iraní de ascendencia ruso-turca, y la otra que es la Virgen María. Yo, un pequeño ser humano, miro a esta Madre, necesitando que me escuche y comprenda, viéndola como una fuente inagotable, porque a veces la hago enojar, y muchas veces rezo para que interceda ante su Hijo y traiga a este enfermo, sin sentimientos, humanidad a sus sentidos a través del arte, la cultura y la belleza.

Aprendiendo a rezar del Papa Francisco

La humanidad atraviesa hoy un momento oscuro y crucial, lo que hace que Bahrami aprecie más que nunca la necesidad de la oración:

Cuando nací mis padres me enseñaron a amar las diferentes culturas y hacerlas dialogar. Por eso estoy angustiado: rezo como nos está enseñando el Papa Francisco, que es el único que habla claro sobre la guerra en Ucrania. Aprendí temprano en la vida lo que significa tener guerra en casa. Practiqué en el piano y escuché los misiles en el cielo, vi destrucción por todas partes. Tenemos que reaccionar y despertar, caminar por el camino de la paz, el desarme, el diálogo.

El siguiente video muestra a Bahrami tocando el piano en una interpretación de música de Bach en 2020: