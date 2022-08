Por qué usar uniforme escolar: 6 valiosas razones

Cerith Gardiner, de la edición inglesa de Aleteia, aporta razones favorables al uso del uniforme tanto en colegio privado como público

A medida que se acerca un nuevo año escolar, los niños de todas partes se prepararán para el aula. Además de comprar útiles escolares, los padres intentarán encontrar para sus hijos el atuendo escolar perfecto, lo cual es mucho más fácil decir que hacer. Pero tengo la solución perfecta: el uniforme escolar.

Lo sé, lo sé, estoy pisando aguas turbulentas aquí. Es motivo de discordia entre muchos padres e hijos por igual. Sin embargo, creo que tengo algunos argumentos sólidos basados ​​en mi experiencia personal (¡aunque siempre estoy abierta a que me convenza alguien si quieres compartir tus pensamientos en los comentarios!).

Antes de comenzar, debo señalar que soy británica y aprecio que haya algunas diferencias culturales con mis hermanos y hermanas al otro lado del charco.

1 Sin presión del grupo.

Este es un punto obvio citado a menudo por los partidarios de los uniformes, pero creo que vale la pena reiterarlo. Usé un uniforme desde los 5 hasta los 16 años. A menudo gris, un color que detesto, y siempre con una camisa, una falda plisada, un jersey, una corbata y un blazer. También tuve que usar zapatos con cordones de estilo particular. ¿Un poco duro? Bueno, me encantó, y también a mi mamá, que tenía otros siete hijos que vestir.

Nunca tuvimos mucho dinero para gastar en las últimas marcas. E incluso si lo hubiéramos hecho, mis padres no nos habrían animado a complacernos en ellos. Así que nuestros uniformes fueron un regalo del cielo. Íbamos a la escuela todas las mañanas y nadie hacía preguntas. Siempre había un mar familiar de niños moviéndose, vestidos de manera idéntica.

Valoro que los niños sientan la «presión» de sus compañeros de muchas maneras, pero sacar la ropa escolar de la ecuación siempre es útil.

2 Ahorra dinero.

Nuevamente, este argumento a menudo se plantea con diferentes opiniones. Pero en Inglaterra se alienta a las escuelas públicas a tener uniformes que tengan un costo mínimo para las familias. También se brinda ayuda a familias de bajos ingresos en determinadas circunstancias.

Entonces, por ejemplo, en el verano, muchas escuelas requieren que las niñas usen un vestido de verano de algodón que se puede comprar por alrededor de $7. Estos vestidos se usan durante unos buenos tres meses y cinco días a la semana. Eso ciertamente no es malo. Y, a menudo, esta ropa se transmite a los hermanos menores.

3 Ahorra tiempo.

¿Conoces todos esos argumentos que tienen los niños cuando no quieren usar cierta prenda de ropa? Bueno, ¡con un uniforme escolar no hay elección! Durante cinco días a la semana, nuestros niños saben lo que llevan puesto, su ropa se puede preparar fácilmente y ¡se ahorra tiempo!

4 Crea un sentido de identidad.

Fui a escuelas estatales católicas a lo largo de mi educación -que son escuelas religiosas financiadas por el estado-, St. Josephs y el Beato Edward Oldcorne, un mártir que murió de una muerte espantosa. En cada uno de mis uniformes siempre estaba el escudo de la escuela. Si bien no recuerdo los anteriores, recuerdo vívidamente el último con esas iniciales familiares ADMG, Ad Majorem Dei Gloriam (el único latín que recuerdo), o «para la mayor gloria de Dios».

Nuestro escudo estaba en nuestra corbata, suéter, chaqueta y mochila. Mientras estaba fuera de casa, no podía ocultar a qué escuela asistía, un punto que se utilizó para garantizar que nos comportáramos fuera de los muros de la escuela. Obtuvo un sentido de pertenencia y un sentido de orgullo de nuestra escuela y de nuestra educación. Éramos nuestra propia pequeña comunidad.

5 Los prepara para el futuro.

Una cosa acerca de usar una corbata durante años es que sabes cómo anudarla muy rápido. Esa es ciertamente una habilidad para aquellos que pueden tener que usar una en el lugar de trabajo. Sin embargo, además de la corbata, el uniforme escolar nos anima a vestirnos para un fin determinado. Cuando los niños se ponen un uniforme saben lo que se espera de ellos.

El uniforme clásico no es precisamente cómodo y no te permite sentarte y relajarte. Esto tiene su eco en el lugar de trabajo donde a menudo las personas necesitan usar al menos un traje, si no una corbata. Me recuerda lo que decía mi padre cuando hablaba de la importancia de la apariencia: “Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes”.

Y tal vez después de COVID, donde la gente realmente abrazó la ropa de casa y las zapatillas de deporte, un regreso un poco más formal sería bienvenido. Una vez más, me imagino que la gente dirá que no es necesario vestirse elegantemente para desempeñarse bien. Esto es cierto. Después de todo, mira a multimillonarios como Mark Zuckerburg. Sin embargo, creo que para las mentes jóvenes e impresionables, los uniformes les permiten mantenerse más concentrados.

6 Los alienta a seguir las reglas.

Una vez más, esto es un poco polémico, pero creo que es importante. Lo que pasa con los uniformes en Inglaterra es que a menudo se aplican sanciones estrictas si los alumnos no se ajustan. Entonces, si las faldas se enrollan demasiado, los maestros estarán allí para recordarles a las niñas que se las bajen. De hecho, si una falda, o incluso un corte de pelo, es demasiado corto, los niños pueden ser enviados a casa.

Esto puede sonar un poco estricto, pero existen políticas para ayudar a los niños a respetar las reglas de la escuela y alentar a los alumnos a respetarse a sí mismos y su apariencia.

Y en respuesta a quienes cuestionan la capacidad de un niño para expresarse…

A menudo escuché que se debe alentar a los niños a expresar su personalidad a través de la ropa, y un uniforme restringe su autoexpresión. Perdón por sonar británico aquí, pero digo que eso es una solemne tontería.

Nuestra propia identidad es mucho más que la ropa que usamos, y los uniformes son solo para el horario escolar. Los niños todavía tienen mucho tiempo fuera del aula para usar lo que quieran. Nuestros hijos tienen una miríada de formas de expresarse y expresar su personalidad, y eso es algo que los padres deberían fomentar.