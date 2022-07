Iglesia en Amazonía lanza fuerte alerta tras asesinato de líder indígena

La Red Eclesial Panamazónica (Repam), en diálogo con Aleteia, alerta sobre una "política de exterminio" contra las etnias. Lo hace luego del asesinato en Venezuela de Virgilio Trujillo Arana, uno de los fundadores de la guardia indígena en Autana

Las expresiones de repulsa y condena salen de toda la geografía nacional. Sin importar los esfuerzos de los censores de medios para invisibilizar la tragedia, las redes y distintas ONG se han hecho eco de esta muerte que viene a engrosar la lista de líderes de comunidades indígenas que son sistemáticamente perseguidos, hostigados, amenazados y hasta asesinados, tanto en Venezuela como a lo largo del continente, especialmente en los territorios amazónicos.

Esta vez, le tocó el turno a Virgilio Trujillo Arana, de 38 años de edad, indígena del pueblo uwottüja, quien era coordinador y uno de los fundadores de la guardia indígena, que tiene a su cargo la protección del territorial ancestral uwottüja del municipio Autana en el estado Amazonas. Él representaba al pueblo indígena Hüotüja, y por años se había encargado de denunciar la ocupación de sus tierras por parte de grupos armados, así como la construcción de pistas ilegales.

Fue el jueves 30 de junio en horas de la tarde cuando el líder indígena fue asesinado de varios impactos de bala en el sector Escondido 3 de la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

José Luis Andrades, representante de Repam en Venezuela, pone el acento en un punto sobre el cual la Iglesia amazónica ha venido insistiendo:

«Este nuevo asesinato, esta vez contra un piaroa, se enmarca en las agresiones brutales consecuencia de toda la dinámica que el Arco Minero ha generado en la zona y en las fuerzas irregulares que se han tomado el territorio. Mucha gente no sabe que hace mes y medio fueron asesinados 4 yanomamis, en un ataque criminal que, no obstante. dejó sobrevivientes los cuales se encuentran en el área de infectología del Hospital Militar en Caracas. El hecho de que son testigos de aquella masacre y permanecen incomunicados es significativo. Para mí, están detenidos, así, con todas sus letras. Esta vez le tocó al piaroa Virgilio Trujillo y quién sabe cuántos más han de morir para que la impunidad no siga mandando».

Sicariato

El movimiento indigenista Kapé Kapé, de inmediato difundió la mala nueva: “Según algunos testigos, Trujillo Arana fue lanzado de un vehículo, donde aparentemente estaba amarrado, y luego recibió varios disparos que le quitaron la vida. De acuerdo con información obtenida de fuentes policiales, en la investigación se está manejando el asesinato como un sicariato”.

La versión que circula es que la víctima se habría bajado de un vehículo en compañía de otras personas, quienes le dispararon y salieron huyendo del lugar.

Un “detalle” terrible que retrata el modus operandi usual de estos criminales que asolan a las comunidades. El dirigente indigena era habitante de la comunidad Sardinita, alto Autana, donde desde temprana edad hizo una fuerte oposición a la presencia de grupos irregulares y a la práctica de la minería ilegal en territorios indígenas uwottüja, específicamente hacia la zona del Alto Guayapo.

Carolina Azavache, periodista, conductora del programa de radio Radar de Amazonas y corresponsal de Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela , publicó en su perfil de Twitter:

#Amazonas Ayer #30junio en horas de la tarde fue asesinado el Coordinador de la Guardia Territorial Indígena del municipio #Autana en el sector Escondido 3, en #PuertoAyacucho, se llamaba Virgilio Trujillo Arana (38) del pueblo indígena Hüotüja

Se trata del segundo asesinato contra un líder uwottüja que ocurre en Puerto Ayacucho, pues en mayo de 2017 fue asesinado Freddy Menare, fundador y líder de la Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo, OIPUS, mientras caminaba por una calle de la capital amazonense, en un crimen que quedó impune.

Desalojando a los Tancol

Una de sus tareas consistía en acompañar a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los últimos operativos para desalojar a los denominados «Tancol».

Este acompañamiento y la acción consecuente de defensa del territorio ancestral uwottüja, le costó la vida a Virgilio Trujillo, según lo que presumen algunos de sus hermanos uwottüja. De hecho, él había sido la figura más visible de la lucha del Estado venezolano contra los denominados Tancol.

Los Tancol es una denominación que significa lo siguiente: Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos. Las comunidades los quieren fuera del territorio venezolano.

Constantemente se sabe de estos operativos destinados a destruir pistas de aterrizaje clandestinas y lugares usados para el procesamiento de drogas. A veces, hasta han incautado aviones que los narcos usan para sus propósitos.

Consternación en el Amazonas

ORPIA es una asociación creada en 1993, que agrupa a representantes de los 20 pueblos indígenas de la Amazonía Venezolana. No esperó para hacer del conocimiento público el asesinato y su exigencia a las autoridades civiles y militares de justicia ante el asesinato de su compañero de luchas y defensor de territorio.

También Hortimio Ochoa, de la Organización Indígena Piaroa Protectora de la Cuenca del Cataniapo, en una publicación en su cuenta de Facebook, lamentó el asesinato de Trujillo Arana y agregó: “Seguiremos exigiendo y denunciando todas las acciones que ponen en peligro nuestra existencia…nuestra vida indígena es tan importante como la de cualquier ciudadano del mundo”.

Con inmensa tristeza, desde Amazonas se difundió: «El día de hoy fue trasladado el cuerpo de Virgilio Trujillo al municipio Autana donde recibirá cristiana sepultura. Familiares y amigos se trasladaron al puerto Morganito donde la esposa de Virgilio Trujillo lo esperaba para dirigirse a la comunidad Sardinita».

La mañana de este viernes 1 de julio familiares del líder indígena se apostaron a las puertas de la morgue del Hospital de Puerto Ayacucho, pidiendo ver el cuerpo antes de trasladarlo a la funeraria. Ha trascendido que al cadáver se le practicó la autopsia de ley, aún contra la voluntad de su comunidad.

El acto velatorio iba a ser en la funeraria Amazonas y el sepelio en la comunidad indígena Babilla de Pintao en el eje carretero sur. En el video a continuación se aprecia al pueblo indígena de la comunidad Babilla de Pintao, en absoluto silencio, acompañando al vehículo que trasladaba el féretro hacia la casa funeraria en el eje carretero sur del Amazonas.