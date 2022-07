Murió Cláudio Hummes, el cardenal que dijo a Francisco: “No te olvides de los pobres”

Falleció en Brasil a los 87 años luego de una larga enfermedad que “soportó con paciencia y fe en Dios”. La Iglesia de América Latina llora de manera especial su muerte agradece a Dios la vida por este "gran cardenal amazónico", quien además en alguna oportunidad reflexionó sobre la reforma de la Iglesia en todas sus estructuras







“Cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’”.

Aquí unas de las anécdotas más recordadas del ahora papa Francisco sobre su elección, cuyo principal protagonista -y quien le susurró al oído con esas referencias sobre los pobres en aquel cónclave de marzo de 2013- fue el propio cardenal brasileño Cláudio Hummes.

“Y esta palabra ha entrado aquí: los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en Francisco de Asís. Después he pensado en las guerras, mientras proseguía el escrutinio hasta terminar todos los votos (…) Francisco es el hombre de la paz. Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís”, prosiguió el Papa.

Desde ese momento, Hummes empezó a ser visualizado como un gran amigo del Papa -inspirador de su nombre como cabeza de la Iglesia- y reconocido por su trabajo vinculado a la Iglesia en la Amazonía. Incluso, hasta hace pocos meses, fue presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), además de prefecto emérito de la Congregación para el Clero y emérito del Arzobispado de San Pablo.

Hummes también ayudó a crear la Red Eclesial Panamazónica (Repam)

La muerte de Hummes

Este 4 de julio, el encargado de anunciar su fallecimiento fue el cardenal Odilo Pedro Sherer, arzobispo de San Pablo en Brasil, quien recordó que sucedió luego de una “prolongada enfermedad, que superó con paciencia y fe en Dios”.