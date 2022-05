¿Cómo afecta la pornografía a la vida de las parejas?

¿Cuáles son las consecuencias de la adicción a la pornografía en la vida matrimonial? ¿Cómo se siente una mujer cuando se entera de que su esposo está viendo pornografía? ¿Por qué la pornografía puede causar daños graves a la familia? Entrevista a Piotr Kapera, psicoterapeuta especialista en adicciones y sexualidad masculina

-Aleteia: ¿Puede un hombre que consume pornografía volverse menos sensible a su mujer?

-Piotr Kapera: Sí. Es una cuestión de intimidad. Cuando un hombre que está acostumbrado a ver pornografía y piensa en sexo, no solo piensa en su esposa sino especialmente en otras mujeres. Asocia el sexo con mujeres que ha visto en películas pornográficas, con compañeras con las que imagina escenas pornográficas. Así es como funciona tu memoria asociativa. La intimidad sufre porque es posible que no puedas asociar el sexo solo con tu esposa. Por otro lado, para sentirse excitados, algunos hombres imaginan escenas vistas en películas pornográficas durante el sexo con sus esposas. Esto hace que la relación se cosifique al tratar al otro como un objeto: no importa si es tu esposa, porque para ellos puede ser cualquier otra mujer.