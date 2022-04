¿Por qué algunos católicos llevan cadenitas en sus muñecas?

San Luis de Montfort recomienda usar pulseras para simbolizar la consagración de una persona a Jesús a través de María

Al final de su Tratado de la Verdadera Devoción a María, san Luis de Montfort sugiere el uso de pequeñas cadenas para recordar a una persona su consagración a Jesús a través de María

No es un requisito de la devoción, como él señala:

“Es perfectamente cierto, estas señales externas no son esenciales y aquellos que han hecho esta consagración muy bien pueden prescindir de ellas. Sin embargo, no puedo evitar dar la más cálida aprobación a quienes los usan”.

Luego procede a enumerar varias razones por las cuales el uso de cadenitas puede beneficiar el alma de una persona consagrada a Jesús a través de María.

1 RECORDATORIO DEL BAUTISMO

Estas cadenitas son una maravillosa ayuda para recordar las ataduras del pecado y la esclavitud del demonio de las que el bautismo lo ha librado. Al mismo tiempo, le recuerdan la dependencia de Jesús prometida en el bautismo y ratificada cuando por la consagración renovó estas promesas. ¿Por qué tantos cristianos no piensan en sus votos bautismales y se comportan con tanta licencia como los incrédulos que no han prometido nada a Dios? Una explicación es que no usan signos externos para recordar estos votos

2 SEÑAL EXTERNA DE SER SIERVO DE JESÚS

Estas cadenas prueban que no se avergüenzan de ser siervos de Jesús y que rechazan la servidumbre mortal del mundo, del pecado y del diablo.

3 PROTECCIÓN CONTRA EL DIABLO

Son garantía y protección contra la esclavitud del pecado y del diablo. Porque necesariamente debemos elegir usar las cadenas del pecado y la condenación o las cadenas del amor y la salvación.

Mientras que muchos usan estas pulseras en sus muñecas, algunos las usan bajo sus calcetines alrededor de sus tobillos, y otros usan una cadena más estilizada como un collar.

En pocas palabras, la cadena es un recordatorio externo del compromiso de una persona de vivir una vida de santidad, asegurando que no olvide las promesas que le hizo a Dios.