“He visto mujeres con lágrimas en los ojos preguntándonos por qué no habíamos llegado antes de que ellas abortaran”

El desgarrador testimonio de una rescatadora en la puerta de una clínica de abortos

Flavia Munarriz de Aldaz es voluntaria de Rescatadores de Juan Pablo II. Reza y permanece en las puertas de lo abortorios en Madrid para ayudar a las mujeres embarazadas: “lo hacemos por amor a la vida, por amor a sus bebés que nadie quiere. Esta es nuestra motivación”.

Flavia Munarriz de Aldaz durante su conferencia caritastoledo.com

Flavia ofreció su testimonio en el Seminario Mayor de Toledo, con la conferencia “Una vida al servicio del Sí a la Vida”. Un testimonio desgarrador que comenzó con una cifra: 88.269. El número de abortos registrados en España en 2020. Un importante testimonio tras las modificaciones legales ocurridas en España. El número de niños que no nacieron. Estos niños son su motivación y por eso permanece en las puestas de los abortorios: “La presión social que hay sobre las madres es brutal, porque no tienen ningún apoyo”.

Durante su testimonio explicó cómo ha visto “a mujeres salir solas de los abortorios, vomitando, casi sin poder andar porque una vez que han decidido que su hijo no viva en ese momento ya no las ayudan ni siquiera a salir de los abortorios”. También como ha visto mujeres salir de los abortorios destrozadas con lágrimas en los ojos preguntándonos por qué no habíamos llegado antes de que ellas abortaran o mujeres arrastradas por sus parejas a los abortorios, que son “centros de exterminio”.

Conferencia sobre el aborto

¿Qué es el aborto? Los tipos de aborto, las secuelas físicas del mismo en las mujeres, las secuelas psicológicas, la industria del aborto, la importancia de las palabras y las leyes del aborto en España., fueron otros de los temas abordado por Flavia, que explicó el trabajo que se hace desde Rescatadores Juan Pablo II –fundada por Marta Velarde- y la Asociación +Futuro.

Junto a ella participó el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida del arzobispo de Toledo y la coordinadora del Área de Familia de Cáritas Diocesana de Toledo, Beatriz Cantalejo que hizo referencia a que desde Proyecto Mater, desde su nacimiento en 2015, se ha salvado del aborto a 110 bebés. “En la actualidad estamos acompañando a 28 mujeres y 45 niños” y destacó que en el último mes de febrero se han realizado 6 rescates, con citas –muchos de ellos- para el día siguiente en los abortorios, por lo que se han salvado 7 vidas, pues una de las madres está embarazada de dos”.

Con motivo del Día de la Mujer y de la Fiesta por la Mujer y la Vida, Caritas, el Proyecto Mater y el arzobispado de Toledo celebran distintas actividades como Vigilias de Oración, Marchas, carreras y festivales por la vida.