Un biopic sobre C.S. Lewis cosecha inesperado éxito en EE.UU.

"The Most Reluctant Convert" cuenta la conversión del autor de "Las Crónicas de Narnia"

En noviembre de 2021 se proyectó en más de 400 cines de Estados Unidos una película en principio rodada para televisión: The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis.

Es un biopic de una hora y trece minutos de duración sobre la vida de uno de los autores católicos más respetados de todos los tiempos, con el permiso de Chesterton: Clive Staples Lewis, más conocido como C. S. Lewis, escritor, teólogo, medievalista, crítico y académico, entre otros oficios y vocaciones, nacido en Belfast en 1898 y fallecido en Oxford en 1963.

The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis, escena de la Primera Guerra Mundial cslewismovie.com

De converso más reacio a cristiano más convencido

La película, que en principio sólo iba a ser exhibida en un pase especial del 3 de noviembre, tuvo más éxito de lo esperado y parece que se añadieron más proyecciones durante los siguientes quince días. Ahora puede verse en streaming en la web oficial del filme, que redirige a Fellowship for Performing Arts, la compañía religiosa de Nueva York que se ha encargado de la producción junto a A1 Productions. El precio ronda los veinte dólares.

Cartel de la película The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis cslewismovie.com

No tenemos aún noticia de su estreno en España, pese a su modesto e inesperado éxito de taquilla en algunos cines. No sería raro que llegara en plataformas de pago.

The Most Reluctant Convert, que podríamos traducir por El converso más reacio”, explora las vicisitudes que llevaron a Lewis desde un ateísmo férreo a su conversión al cristianismo absoluto. Su infancia miserable, la muerte de su madre por un cáncer, su participación en la Primera Guerra Mundial; su amistad con escritores como Hugo Dyson y J. R. R. Tolkien.

The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis, escena de los inklings cslewismovie.com

Y su estancia en Oxford y su viaje espiritual, que le llevaría a escribir libros tan famosos como la saga de Las Crónicas de Narnia o Una pena en observación, el emotivo volumen en el que reflexionaba sobre el dolor y la pérdida de su mujer, Joy Gresham.

Comienza así: «Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva».

The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis, muerte de Joy Gresham cslewismovie.com

Norman Stone y Max McLean: especialistas en C. S. Lewis

Muchos llegamos a la lectura de Una pena en observación gracias al filme dirigido por Richard Attenborough y escrito por William Nicholson en 1993: Tierras de penumbra, que protagonizaban Anthony Hopkins y Debra Winger.

Pero, si indagamos en la filmografía de Norman Stone, director de The Most Reluctant Convert, nos encontramos con algunas sorpresas: antes de la adaptación de Attenborough, el propio Stone rodó en 1986 Shadowlands, un telefilme también escrito por Nicholson y que relataba la misma historia.

The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis cslewismovie.com

Fue, por tanto, el preludio de la aclamada película. Los protagonistas fueron Joss Ackland y Claire Bloom. Stone también dirigió un par de documentales sobre Lewis y el mundo de Narnia.

En cuanto a este nuevo biopic, Lewis aparece interpretado por tres actores: Eddie Ray Martin (infancia), Nicholas Ralph (juventud) y Max McLean (madurez). Es posible que el nombre de este último sea familiar a algunos lectores. McLean es un actor y director teatral que ha interpretado durante años a C. S. Lewis en los escenarios con The Most Reluctant Convert.

Primer plano de The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis cslewismovie.com

La película de Stone se basa en esa obra homónima, que a su vez se inspira en Cautivado por la Alegría, las memorias de Lewis cuya traducción puede encontrarse en Ediciones Encuentro.

Al éxito de público en salas limitadas pronto se sumó el respeto crítico, dado que la prensa especializada ha destacado su toque artístico, sus reflexiones sobre el dolor, la pérdida y la redención y cómo devuelve a Lewis al plano de la actualidad.