Deja que estos artistas te lleven a la luz por la cruz

“Al ver cada una de estas cuentas me maravillo y le doy gracias a Dios. Verlas me da mucha esperanza, me ayuda en mi propia relación con el Señor. Por eso desde hace tiempo tenía la inquietud de hacer algo con otros artistas, pero no sabía qué y creo que no era el momento.

Pero hace unas semanas, durante un momento de Adoración Comunitaria, afloró nuevamente este deseo con mayor intensidad y la idea se presentó con mucha claridad: hacer una preparación para Cuaresma a través del arte y reflexiones de cada artista.

Esa misma noche, sin pensarlo mucho, me puse a contactarlos contándoles quién era y lo que descubría que el Espíritu Santo me invitaba a hacer.

Me sorprendió lo rápido que se armó todo y como en tan pocos días ya éramos muchísimos artistas entusiasmados con este proyecto y movidos por el deseo de consolar al Señor a través de nuestro arte y de ser instrumentos en sus manos para que Él toque el corazón de muchas personas.

No sé qué hará Dios a través de este proyecto, pero me queda claro que es completamente suyo, y que es desde ya, ocasión de mucha gracia.

Él es el inspirador, motor y fin y quien transforma el corazón de las personas, partiendo por los artistas que estamos involucrados, pues para cada uno ya está siendo una oportunidad para celebrar la riqueza de la diversidad y unidad de la Iglesia.

Le pido al Señor que podamos ser instrumentos dóciles en sus manos para que a través de cada uno Él pueda acercarse a muchas personas y compartamos el testimonio de esperanza y amor que brota de la Cruz”.

María del Pilar Cerdeña. Perú. @mapi_art