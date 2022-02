Rayan, el niño cuyo rescate conmociona al mundo

Queda poco para que los rescatistas lleguen donde se encuentra el pequeño. Está sucediendo en Marruecos. Recemos para que todo termine bien

Rayan tiene cinco años y tiene al mundo entero conmocionado. El pasado martes, a eso de las dos de la tarde cayó a un pozo.

Así lo explicaba su padre al sitio digital Le360: “Es mi pozo, yo estaba reparándolo y Rayan estaba a mi lado. En un momento dado él se cayó y yo no me di cuenta. Alertamos a las autoridades y todos los vecinos han venido a apoyarnos. Todo el mundo ha hecho lo máximo para que él salga con vida y que yo pueda cogerlo entre mis brazos esta noche. Pero no les oculto que tanto su madre como yo estamos destrozados y muy nerviosos”.

El accidente ocurrió en Igrán, una pequeña aldea de la provincia de Chauen, en Marruecos.

Las autoridades, los bomberos y los vecinos están haciendo todo lo que pueden para salvar al pequeño. Los socorristas han creado un túnel horizontal para intentar llegar a él. Quedan poco más de tres metros para llegar donde está el pequeño. Allí se encuentra un helicóptero de la Gendarmería Real y una ambulancia con material de cuidados intensivos.

Desde Aleteia pedimos rezar por que todo termine pronto y Rayan pueda abrazar esta noche a su padre.