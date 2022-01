El Papa Francisco: Jamás condenar a un hijo por su orientación sexual

Audiencia General. El Papa Francisco ha puesto como ejemplo a san José para todos los padres y madres que enfrentan situaciones difíciles con sus hijos

El Papa Francisco habló hoy del poder de la oración que hace entrar la luz en las situaciones de oscuridad. Sin mirar las hojas de su catequesis preparada para su predicación de hoy, el Papa tuvo un pensamiento especial por los padres y madres de familia que viven momentos difíciles con sus hijos e hijas.

«Pienso en este momento en muchas personas que están aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar ni rezar», dijo el Papa este miércoles 26 de enero de 2022 durante la tradicional audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano.

«Que San José pueda ayudarles a abrirse al diálogo con Dios, para reencontrar luz, fuerza y ayuda». Precisamente, el Papa reflexionó sobre la figura de San José como hombre que sueña.

El Papa también improvisó algunas palabras dirigidas a los padres con hijos enfermos, incluso que padecen daños permanentes. «¡Cuánto dolor ahí¡», expresó.

Sucesivamente, reflexionó sobre diversas situaciones: «Padres que ven en los hijos orientaciones sexuales diversas. ¿Cómo enfrentar esto? Acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria«, expresó mirando a los fieles y peregrinos presentes.

«Padres que ven partir a sus hijos debido a una enfermedad. Es más triste, lo vemos todos los días en el periódico, jóvenes que hacen locuras, y terminan en una accidente en auto. Los padres que ve a los hijos que no estudian…».

«Pensemos a los tantos problemas de los padres, pensemos en cómo ayudarles. A estos padres, les digo no se asusten. Piensen en cómo san José a solucionado los problemas». En definitiva, el Papa insistió: «Jamás condenar a un hijo».

Para ilustra esto, el Papa Francisco contó de la ternura que le suscitaban las madres que esperaban volver a abrazar a sus hijos haciendo filas interminables de frente a una cárcel en Buenos Aíres.

Él – dijo – pasaba en el bus y las veía: “Madres que estaban ahí, a pesar de que sus hijos cometieron errores y no los dejan solos. La valentía de papá y de mamá acompañando a sus hijos siempre, siempre”.

El Papa luego rezó para que Dios conceda valentía a todos los padres y madres que enfrentan dificultades con sus hijos, como lo hizo con San José.

Francisco subrayó el poder de la oración en momentos de oscuridad. “Pero la oración nunca es un gesto abstracto o intimista – como quieren promover esos movimientos espiritualistas más agnósticos que cristianos-, no, no es eso”.

El Papa insistió en que “la oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo cuando unimos a la oración el amor por el prójimo logramos comprender los mensajes del Señor.

“José rezaba, trabajaba y amaba”. El Papa dijo que eran tres cosas buenas para los padres: rezar, trabajar y amar. “Y por esto recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Encomendémonos a él y a su intercesión”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Papa Francisco habla de los padres con hijos de orientación sexual diversa.

Tres frases del Papa sobre la homosexualidad:

1) ¿Quién soy yo para juzgar a un gay que busca a Dios? 28 de julio de 2013 (durante la conferencia de prensa en el avión de regreso de Brasil, donde tuvo lugar la XXVIII «Jornada Mundial de la Juventud”, Francisco respondió a la pregunta del periodista brasileño Ilze Scamparini, corresponsal de Italia y el Vaticano para la Rede Globo).

“Usted estaba hablando del lobby gay. ¡Mah! Se ha escrito mucho sobre el lobby gay. Todavía no he encontrado a nadie que me dé un carnet de identidad en el Vaticano con «gay». Dicen que hay algunos. Creo que cuando estás con alguien así, tienes que distinguir entre ser una persona gay y la lobby, porque la lobby no es buena. Eso es malo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de una manera muy hermosa, pero dice: «Estas personas no deben ser marginadas por esto, deben ser integradas en la sociedad». El problema no es tener esta tendencia, no, debemos ser hermanos (…)».

2) «Los homosexuales tienen derecho a estar en la familia”.28 de mayo de 2019 (El Papa Francisco también habla de la homosexualidad en la entrevista concedida a la periodistamexicana Valentina Alazraki del grupo Televisa).

«Irregular» es una palabra que usted odia, y yo también, pero para entenderla. Si pudiéramos convencernos de que son hijos de Dios, eso cambiaría bastante. Me hicieron una pregunta durante el vuelo – después me enfadé, me enfadé porque un periódico lo publicó – sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual. Dije: las personas homosexuales tienen derecho a permanecer en la familia, las personas con orientación homosexual tienen derecho a permanecer en la familia, y los padres tienen derecho a reconocer a ese niño como homosexual, a esa hija como homosexual, no se puede expulsar a nadie de la familia o hacerles la vida imposible”.

3) «Aceptar a los homosexuales no significa aprobar sus actos». También en la entrevista del 28 de mayo de 2019 con Televisa.