Multitasking: aprender a armonizar todo lo que tenemos entre manos

Mes de enero, arrancan para todos muchos propósitos, ilusiones y ganas de mejorar cada día. Parece que enero es el rey de las dietas post navideñas, de las agendas con un huequito para el deporte, de leer un poco más, de buscar la ocasión para nuestros hobbies… y ¿por qué no? también es la ocasión perfecta para reorganizar nuestras preferencias y proponernos aumentar nuestra oración diaria.

Acabo de llegar a casa después de hacer un poco de deporte. Mientras corría pensaba en lo difícil que es sacar un rato para cada cosa. En los mails que me faltan por contestar, en el menú para la cena, en una llamada por teléfono que tengo pendiente, en charlar un rato con uno de mis hijos… hasta que he dicho: «se acabó; quita la música y ponte el podcast del Rosario».

Sin restar ni un ápice de valor a la gracia que supone poder orar con el Señor ante un sagrario, he vuelto a ser consciente de la bendición que supone el multitasking para llevar a cabo de una manera más serena ciertas actividades en el día a día. Me explico: durante los 25 minutos que dura el podcast del Rosario he sido capaz de dejar de lado todo mi aturullamiento mental para pasar a disfrutar de la carrera y ofrecer todas mis prisas, tareas pendientes o listas de imposibles al Señor.

Mes de enero: arrancan para todos muchos propósitos. Desde aquí te animo a intensificar tu oración, acompañada de un poco de deporte aprovechándote del multitasking.

Actualmente son muchas las empresas que buscan contratar a gente multitask por la eficiencia y beneficio de poder realizar múltiples tareas de forma provechosa.

¿Qué beneficios aporta el multitasking?

Ahorra tiempo: facilidad de aunar tareas, lo que implica ser más eficientes. Encontrarás una forma muy fácil de dedicar un ratito más para el Señor mientras realizas deporte.

Aumenta la productividad: el beneficio físico del deporte sumado al beneficio espiritual te renovará cuerpo y mente .

. Capacidad de reacción en circunstancias adversas. Un problema o carga que tengas en mente siempre será más ligera con una dosis de oración y suelta de lastre físico a través del deporte.

¿Cómo llevar a cabo la propuesta? Super fácil.

Consiste en orar mientras caminas, corres, prácticas ciclismo, haces largos en la piscina, sales a patinar o cualquier tipo de deporte que te permita hacer las dos cosas a la vez.

Puedes preparar una playlist con canciones de alabanza, minutos de oración, el rosario… Rido – Shutterstock

Si te gusta conocer tus marcas y distancias, siempre puedes prepararte los entrenamientos con anterioridad o aprovecharte de alguna app.

Mide las distancias por km y tiempos. Ajústalos a una playlist de canciones de alabanza, a un podcast de Rosario, de una novena, de una coronilla de la Divina Misericordia, laudes, una meditación de la palabra de Dios.

Créeme: llegará un momento en que tus distancias ya no se medirán en kilómetros sino en avemarías. Es una gran opción el emprender el año con espíritu deportivo: la perseverancia, la tenacidad, el sacrificio… nos darán alas para avanzar en nuestro camino hacia el Cielo.

Mes de enero: es el mejor momento para arrancar tu propósito de multitasking. Más allá de las marcas personales, siempre contaremos con el plus de Su gracia.