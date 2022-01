Creía que su celular estaba roto pero descubrió que sus hijos no la llaman

Muy triste que una anciana sufra abandono por parte de sus hijos. Un técnico de telefonía se conmovió. Es un vídeo viral para pensar

Es una escena que no debería haber ocurrido. Y que se publica para que nunca más vuelva a suceder. Es un vídeo viral que recrea una ficción, pero a todos nos duele ver esa historia basada en hechos reales, tal vez porque nos resulta algo próxima.

Una anciana acudió a una tienda porque llevaba más de un año sin hablar con sus hijos.Ella creía que se debía a que su teléfono móvil estaba estropeado.

«No me contestan»

“Tengo más de un año que mis hijos no me contestan, y yo digo: ‘¿qué pasa?’ Pues el celular es el que no sirve. ¿Cómo no me van a hablar mis hijos?”, dijo Aurora Hernández.

En primer lugar, el empleado sin escrúpulos le pidió 1.500 pesos para arreglar el celular. Esto y lo que sigue quedó registrado por la cámara del establecimiento. La señora rompe a llorar porque no tiene ese dinero y hace ademán de marcharse de la tienda pero un segundo empleado acude a su encuentro y la atiende.

Aurora le explica: “Fui con ese muchacho y me cobra un montón de dinero… Yo no tengo ese dinero, yo lo que quiero es hablar con mis hijos”, le explicó.

El empleado se ofreció entonces a chequear su teléfono de forma gratuita.

El técnico vio que el móvil no era el problema. Shutterstock | Dmitry Kalinovsky

Tristemente, el joven vio enseguida que al móvil no le ocurría nada y que el problema estaba en que la señora no recibía llamadas porque nadie la llamaba, ni siquiera sus hijos.

El técnico decidió entonces llamar a los hijos desde otro número y pedirles que llamen a su madre para que ya no se sienta tan sola.

“Me trajo -dijo a uno de los hijos de Aurora- un celular a arreglar porque no funciona. Lo único que quiere es hablar con ustedes. No sé si pueda hacerle ese milagro. Les doy mis datos y todo por si gusta venir a verla”.

El vídeo que recoge la escena de la anciana y el técnico en la tienda es una elaboración ficticia. Y, sin embargo, toca la fibra sensible de algunos valores universales que no podemos olvidar: el amor a los padres, el respeto a los ancianos, la empatía hacia los más frágiles… Ya ha registrado más de 100.000 visualizaciones.

La historia sigue. No desvelo el final del vídeo.

El abandono a los ancianos es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. El papa Francisco ha puesto el foco en este problema y posiblemente sea uno de los grandes temas de su papado: no descartar a las personas vulnerables, lo que les incluye. Lo llama «cultura del descarte» y a ella se ha referido en la encíclica «Laudato si'», en el punto 104.

En 2015, ya declaró con toda rotundidad que «abandonar a los ancianos es pecado mortal». Cada uno de nosotros debe ver qué puede hacer en su familia, en su vecindario, en su barrio, en su ciudad, en su parroquia, para que eso no ocurra.

En 2014, también el Papa había dicho: “¡Cuántas veces se descarta a los ancianos con actitudes de abandono que son una auténtica eutanasia a escondidas!.»

El vídeo de la anciana no debe quedar en contemplación de un espectáculo doloroso que despierta el morbo. La ficción nos ayuda a enfocar el presente de la vida real. Debe movernos personalmente a la acción en favor de quienes más nos necesitan. Ya.