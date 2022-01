8 modos de afrontar que ya no vas a tener más hijos

Muchas mujeres luchan con esta transición, así que aquí hay algunos consejos útiles

Después de cuatro hijos, podría pensar que he tenido una buena cantidad de embarazos, partos y noches de insomnio. Si bien afrontar que no voy a tener más hijos a mi edad me arrojaría en una espiral, saber que no volverá a suceder me pone un poco triste.

Como muchas otras mujeres que han empacado y regalado ropa de maternidad y artículos esenciales para niños pequeños, sufro un poco al saber que no tendré más hijos y al afrontar esto. El hecho de que ya no tenga un bebé en brazos y ya no pueda mover una cuna es difícil para muchas.

Para ayudarte a enfrentar los próximos pasos en la vida con alegría, aquí hay algo que debes considerar: