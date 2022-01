Nathan, el niño que hizo llorar al Papa, se prepara para la vida religiosa

Durante la JMJ en Río, un niño de 9 años, Nathan de Brito, escapó de la seguridad para arrojarse a los brazos del Papa Francisco. Casi nueve años después, el joven anunció que se prepara para ingresar en la vida religiosa.

La imagen había dado la vuelta al mundo . En 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Río, un niño de 9 años escapó de la vigilancia de sus padres y de la seguridad para arrojarse a los brazos del Papa Francisco, recién elegido desde hacía unas semanas. Un momento especialmente conmovedor para el pequeño Nathan de Brito y para el líder de la Iglesia católica, pero también para las miles de personas presentes.

Le dije que quería ser sacerdote, al servicio de Cristo.

Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el niño aprovechó este momento inolvidable para confiar su sueño al Papa. “Le dije que quería ser sacerdote, al servicio de Cristo”, dijo Nathan en ese momento.

“El Papa dijo que rezaría por mí y me pidió que rezara por él. Cuando terminé de hablar con ella, me temblaban las piernas. Lloré mucho, quiero decir, no solo yo, el guardia de seguridad de al lado también. ¿Pero quién no lloraría?».

El joven volvió a este encuentro que le dio un vuelco a su vida. «Mi vida de oración se ha intensificado, mi vocación se ha vuelto cada vez más clara y, sobre todo, mi admiración por el Papa, que ya era grande, se ha hecho aún mayor», declaró en el sitio de la comunidad Shalom.

Su sueño, confiado al Papa en 2013, se hace realidad: Nathan es ahora postulante de la Orden de los Frailes Menores. Los candidatos a la vida religiosa franciscana son los primeros postulantes antes de ingresar al noviciado. Como postulantes, se encargan de varias tareas de la vida diaria (cocinar, limpiar, etc.) pero también se involucran en obras de caridad, fraternidad, atención a los más desfavorecidos, etc.