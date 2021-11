Crisis de pareja, 12 consejos del Papa para buscar ‘juntos’ una solución

El Papa reflexiona sobre el desafío de la crisis de pareja: "No hay que tener miedo a la crisis. La crisis nos ayuda a crecer".

El papa Francisco aceptó que en los matrimonios el surgimiento de problemas y divergencias es también una oportunidad e insta a no temer a esos colapsos porque «son parte del camino”. “No tengas miedo de la crisis, ten miedo del conflicto.”.

En efecto, según Amoris Laetitia, la Biblia está poblada “de crisis familiares” y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto sino un “trabajo ‘artesanal’” que se expresa con ternura pero que se ha confrontado también con la fragilidad humana desde el inicio, por ejemplo cuando “la relación de amor se transforma en dominio”.

Recientemente explicó que se necesita más valentía para quedarse a enfrentar una crisis que escapar corriendo de ella.

“No te marchaste, no te alejaste en la crisis. No dijiste: ‘esto no funciona… me vuelvo a casa de mamá’-, en cambio, “tomaste la crisis en tus manos y buscaste una solución”. (06.11.2021).

El Papa aplaude esta actitud, de hecho, al final de cada audiencia general, Francisco dedica tiempo a encontrar y conversar con los ‘esposos’ recién casados, y con las parejas que vienen a Roma para celebrar sus aniversarios de bodas e incluso tras haber superado una crisis matrimonial.